陸商務部：將做好大宗商品保供穩價工作

大陸商務部發言人高峰3日表示，從對地方、行業和企業調研的情況來看，上半年大陸出口有望延續良好勢頭，將持續做好大宗商品保供穩價工作，推進進口多元化、加強國際合作，構建互利共贏的大宗商品穩定貿易管道，在保障運力、加強運價監管等方面，繼續加大工作力度。

路透報導，高峰在3日的例行記者會上指出，去年下半年以來，企業普遍反映面臨原物料價格上漲、匯率波動較大、海運物流不暢等困難和挑戰，將進一步降低企業成本，採取切實的、有針對性的措施，支持各類外貿企業特別是中小微外貿企業穩定經營、健康發展。

他還指出，對第129屆廣交會參會的2萬多家企業開展的問卷調查顯示，43.2%的企業在手訂單可以維持三個月以上。

大陸5月官方製造業PMI新增出口訂單指數續降至50下方，創下11個月低點；財新大陸製造業PMI新出口訂單指數則上漲至半年高位，兩大製造業PMI出口訂單指數「打架」。官方出口訂單下滑或許和成本壓力下企業暫緩接單有關，真實出口或許並不弱。

此外，世界貿易組織（WTO）上周同意成立一個爭端解決小組，以解決大陸對澳洲大麥徵收反傾銷和反補貼稅引起的爭議，而紐西蘭表達會以第三方身分介入該申訴案，高峰對此回應，大陸政府始終尊重世貿組織規則，一貫以符合世貿組織規則的方式管理對外貿易。

他強調，中方將根據世貿組織爭端解決程序妥善處理此案，同時，中方尊重紐西蘭作為世貿組織成員、以第三方身分參與有關澳洲爭端案件審理的權利。