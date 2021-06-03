聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部：將做好大宗商品保供穩價工作

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部發言人高峰3日表示，上半年大陸出口有望延續良好勢頭，將持續做好大宗商品保供穩價工作。（圖／取自搜狐）
大陸商務部發言人高峰3日表示，上半年大陸出口有望延續良好勢頭，將持續做好大宗商品保供穩價工作。（圖／取自搜狐）

大陸商務部發言人高峰3日表示，從對地方、行業和企業調研的情況來看，上半年大陸出口有望延續良好勢頭，將持續做好大宗商品保供穩價工作，推進進口多元化、加強國際合作，構建互利共贏的大宗商品穩定貿易管道，在保障運力、加強運價監管等方面，繼續加大工作力度。

路透報導，高峰在3日的例行記者會上指出，去年下半年以來，企業普遍反映面臨原物料價格上漲、匯率波動較大、海運物流不暢等困難和挑戰，將進一步降低企業成本，採取切實的、有針對性的措施，支持各類外貿企業特別是中小微外貿企業穩定經營、健康發展。

他還指出，對第129屆廣交會參會的2萬多家企業開展的問卷調查顯示，43.2%的企業在手訂單可以維持三個月以上。

大陸5月官方製造業PMI新增出口訂單指數續降至50下方，創下11個月低點；財新大陸製造業PMI新出口訂單指數則上漲至半年高位，兩大製造業PMI出口訂單指數「打架」。官方出口訂單下滑或許和成本壓力下企業暫緩接單有關，真實出口或許並不弱。

此外，世界貿易組織（WTO）上周同意成立一個爭端解決小組，以解決大陸對澳洲大麥徵收反傾銷和反補貼稅引起的爭議，而紐西蘭表達會以第三方身分介入該申訴案，高峰對此回應，大陸政府始終尊重世貿組織規則，一貫以符合世貿組織規則的方式管理對外貿易。

他強調，中方將根據世貿組織爭端解決程序妥善處理此案，同時，中方尊重紐西蘭作為世貿組織成員、以第三方身分參與有關澳洲爭端案件審理的權利。

PMI 紐西蘭

延伸閱讀

學者：如中國攻台波及澳洲 紐西蘭有義務參戰

高層進行兩次視訊通話 陸商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

財新大陸5月服務業PMI降至55.1擴張放緩 面臨通脹壓力

陸商務部：APEC貿易部長會議將於5日召開

相關新聞

財新大陸5月服務業PMI降至55.1擴張放緩 面臨通脹壓力

大陸服務業擴張步伐放緩，大陸5月財新服務業採購經理人指數（PMI）降至55.1，脫離上月觸及的四個月高點56.3，但連續...

劉鶴葉倫通話後 陸商務部證實：中美經貿開始正常溝通

近期，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方負責人劉鶴分別與美國貿易代表戴琪和財長葉倫視訊通話，大陸商務...

攜程集團創始人不看好三孩政策：僅約1成願生第三胎

攜程集團聯合創始人梁建章接受港媒訪問時說，大陸開放三孩政策是預料之中，他認為最近公布的第7次人口普查顯示，人口形勢非常嚴...

當地重要產業之一 為何新疆和比特幣這麼難以割捨？

中國大陸副總理劉鶴上周承諾將打壓比特幣挖礦及交易活動，拖累比特幣行情低迷。

嚴打虛擬貨幣 海南要求不得非法從事代幣發行融資活動

繼內蒙古後，海南加入打擊挖礦和區塊鏈交易的隊伍。海南省地方金融監管局等當地六部門聯合發布風險提示指出，為防範化解金融風險...

陸商務部：將做好大宗商品保供穩價工作

大陸商務部發言人高峰3日表示，從對地方、行業和企業調研的情況來看，上半年大陸出口有望延續良好勢頭，將持續做好大宗商品保供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。