美擬更新陸企黑名單 北京：美應尊重市場、糾正錯誤

美國總統拜登計畫本周修改對與中國大陸軍隊有關聯企業的投資禁令，大陸外交部發言人汪文斌表示，美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。

大陸外交部今舉行例行記者會，會上汪文斌被問及，大陸是否會擔心「黑名單」涉及的內容比之前更廣泛？

汪文斌指出，美國上屆政府出於政治目的，實施針對中國涉軍企業的投資禁令，完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。

汪文斌強調，美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支援中國企業依法維護自身權益。