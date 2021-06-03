加速西進布局 今年首季台商投資大陸年增長80%

新冠肺炎疫情和兩岸關係緊張，都未能阻擋台灣企業加速西進布局。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，若加上經第三地轉投資，今年第1季大陸實際利用台資9.1億美元，年比增長80.7%。郭金龍說，事實充分證明，兩岸經貿合作具有強大內生動力和抗干擾能力，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞需求。

在當前整體情勢不利的大環境下，中國大陸依然積極維持兩岸交流互動。據新華社與中新社報導，以「鏈你我·創未來」為主題的長三角兩岸企業家溱湖論壇，5月31日就在江蘇泰州舉行，有300多名兩岸人士與會。

郭金龍在開幕式致辭中表示，雖然新冠肺炎疫情仍在肆虐，兩岸關係仍然嚴峻複雜，但大陸「風景這邊獨好」，兩岸經貿合作依然熱絡。

郭金龍指出，今年第1季，兩岸貿易額達到717.9億美元，年比增長40.3%。大陸新設台資企業1,195家，增長33.4%；實際利用台資3.3億美元，增長29.9%。但如果加上經第三地轉投資，大陸新設台資企業1,214家，年比增長32.4%；實際利用台資9.1億美元，增長80.7%。

郭金龍說，事實已充分證明，兩岸經貿合作具有強大的內生動力和抗干擾能力，符合市場經濟規律。兩岸同胞只有加強合作，才有更好發展前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。

郭金龍表示，相信不同行業的兩岸企業既有各自需求，又有共同利益，完全可以實現跨界融合。希望我們用智慧的眼光和開闊的胸襟，結成利益共同體，組建互助聯盟，實現優勢互補，為促進兩岸融合發展、高質量發展開拓新思路，開闢新空間。

兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組台灣方面召集人李育家也在視頻致辭中表示，雖然全球疫情形勢依然嚴峻，但無礙兩岸經貿交流。長三角是台胞台企聚集之地，在兩岸經貿交流合作中扮演著舉足輕重的角色。相信兩岸企業能通過本次會議加強合作，共同面對挑戰，創造互利共贏新局面。

本次論壇是兩岸企業家峰會確定的年度重點活動之一，企業之間、企業與基層政府交流互動是本次論壇的重點。當天下午，大會還舉辦智能製造與新材料產業、電子信息產業、兩岸鄉村振興合作等三場小組對接交流活動。

長三角地區是大陸經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，也是台商大陸投資重點地區。據統計，目前長三角地區累計批准的台資企業已經超過5萬家。