螞蟻消費金融公司獲准開業 國泰世華是第三大股東

重慶銀保監局3日發布《關於重慶螞蟻消費金融有限公司開業的批復》，批准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，螞蟻集團持股占比50%，國泰世華銀行持股占比10%，是公司第三大股東。

中新經緯報導，根據《批復》，重慶螞蟻消費金融有限公司註冊資本為人民幣80億元，股權結構如下：

螞蟻科技集團股份有限公司出資人民幣40億元，占公司註冊資本的50%。南洋商業銀行有限公司出資人民幣12.008億元，占公司註冊資本的15.01%。國泰世華銀行(中國)有限公司出資人民幣8億元，占公司註冊資本的10%。

此外還有寧德時代新能源科技股份有限公司出資人民幣6.4億元，占公司註冊資本的8%。北京千方科技股份有限公司出資人民幣5.608億元，占公司註冊資本的7.01%。中國華融資產管理股份有限公司出資人民幣3.992億元，占公司註冊資本的4.99%。江蘇魚躍醫療設備股份有限公司出資人民幣3.992億元，占公司註冊資本的4.99%。

《批復》核准重慶螞蟻消費金融有限公司經營以下人民幣業務：一是發放個人消費貸款；二是接受股東境內子公司及境內股東的存款；三是向境內金融機構借款；四是經批准發行金融債券；五是境內同業拆借；六是與消費金融相關的諮詢、代理業務；七是代理銷售與消費貸款相關的保險產品；八是固定收益類證券投資業務；九是經銀保監會批准的其他業務。

大陸銀保監會表示，螞蟻消費金融公司作為一家持牌金融機構，必須依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成花唄、借唄的品牌整改工作。