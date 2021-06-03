聽新聞
test
0:00 / 0:00
螞蟻消費金融公司獲准開業 國泰世華是第三大股東
重慶銀保監局3日發布《關於重慶螞蟻消費金融有限公司開業的批復》，批准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，螞蟻集團持股占比50%，國泰世華銀行持股占比10%，是公司第三大股東。
中新經緯報導，根據《批復》，重慶螞蟻消費金融有限公司註冊資本為人民幣80億元，股權結構如下：
螞蟻科技集團股份有限公司出資人民幣40億元，占公司註冊資本的50%。南洋商業銀行有限公司出資人民幣12.008億元，占公司註冊資本的15.01%。國泰世華銀行(中國)有限公司出資人民幣8億元，占公司註冊資本的10%。
此外還有寧德時代新能源科技股份有限公司出資人民幣6.4億元，占公司註冊資本的8%。北京千方科技股份有限公司出資人民幣5.608億元，占公司註冊資本的7.01%。中國華融資產管理股份有限公司出資人民幣3.992億元，占公司註冊資本的4.99%。江蘇魚躍醫療設備股份有限公司出資人民幣3.992億元，占公司註冊資本的4.99%。
《批復》核准重慶螞蟻消費金融有限公司經營以下人民幣業務：一是發放個人消費貸款；二是接受股東境內子公司及境內股東的存款；三是向境內金融機構借款；四是經批准發行金融債券；五是境內同業拆借；六是與消費金融相關的諮詢、代理業務；七是代理銷售與消費貸款相關的保險產品；八是固定收益類證券投資業務；九是經銀保監會批准的其他業務。
大陸銀保監會表示，螞蟻消費金融公司作為一家持牌金融機構，必須依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成花唄、借唄的品牌整改工作。
銀保監會表示，整改完成後，花唄、借唄將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據資訊所發放的消費信貸，不再標掛花唄、借唄名稱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言