財新大陸5月服務業PMI降至55.1擴張放緩 面臨通脹壓力

大陸服務業擴張步伐放緩，大陸5月財新服務業採購經理人指數（PMI）降至55.1，脫離上月觸及的四個月高點56.3，但連續第13個月處於擴張區域，服務業景氣依然較高。

財新網報導，疫情在全球其它地區捲土重來，使新增出口業務受挫，大陸服務業外需由升轉降，5月服務業新增出口訂單指數重新降至榮枯線下，受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

市場供求兩旺，促進就業穩步增加，5月大陸服務業就業指數較上月微降，但仍高於榮枯線，顯示服務業就業在後疫情時代持續修復，就業的擴張不足以應對需求的增加，而5月服務業積壓工作指數升至擴張區間。

服務業成本壓力繼續加劇，企業反映，原物料、能源、用工和運輸等費用皆有上揚，且漲幅明顯，服務業投入價格指數刷新11月後最高紀錄。為緩解成本上漲壓力，同時有賴於需求端的高熱度，服務業企業在5月繼續上調收費，加價幅度明顯，為今年以來最明顯，受上述因素綜合影響，5月服務業投入價格指數和收費價格指數雙雙升至年內高點，前者漲幅更大。

成本端和收費端價格指數的悉數上漲，再次反映出大陸服務業面臨的通脹壓力巨大。

大陸服務業企業對未來12個月的經營活動前景保持強烈樂觀，業界的信心與對海內外需求預期轉強及新品發布有關。不過，有企業擔心全球經濟未知何時才能從疫情中恢復，整體樂觀度因此降至4個月低點。

財新智庫高級經濟學家王喆點分析，整體而言，大陸製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側繼續同步擴張，外需整體向好，服務業出口受海外疫情影響更直接，就業市場繼續改善，服務業的恢復勢頭較製造業更強。