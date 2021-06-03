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好運用完？她抽中環遊世界後3年…負債、失業、憂鬱

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2018年一名大陸女子「信小呆」抽中支付寶價值人民幣1億元大獎，之後辭職環遊全世界。騰訊網
2018年一名大陸女子「信小呆」抽中支付寶價值人民幣1億元大獎，之後辭職環遊全世界。騰訊網

2018年一名大陸女子「信小呆」抽中支付寶價值人民幣1億元大獎，之後辭職環遊全世界。今年將滿30歲的她坦言，當初為了旅遊還倒貼錢，刷爆信用卡，負債累累，如今工作面試頻落空，日前被診斷出罹患憂鬱症

騰訊網報導，這名暱稱為「信小呆」的女孩在2018年抽中支付寶億元大獎，被冠上「中華錦鯉」（幸運兒）稱號，開啟環遊全球之旅。不過，她稱，說是旅遊，其實更像是完成各種任務，且有非常多的限制，有時還要倒貼錢。在一個地方待不了幾天就要去下一個地點，無法休息，這場旅遊讓她身心疲憊。

於是她在網上發起一個活動，一元轉讓「一億獎勵」，但是大陸網友們並不買帳，甚至還有人說她是騙子。對此，她在網上分享自己的環球生活，求線上打賞，後來一度銷聲匿跡。

今年6月，「信小呆」在某社交平台更新影片，講述自己兌獎之後的經歷，以及未來的打算。表示這個獎勵看似美好，其實大多數都是一次性的消費券。自己為了花光它們，有時候還要倒貼錢。一場旅遊下來花人民幣20（約新台幣86萬元），甚至還刷爆信用卡，讓自己負債累累。

如今她沒有工作，之前一直面試，卻發現自己落後太多，頻頻落榜。前段時間還被檢查出有憂鬱傾向。現在她正在考教師資格證，希望能夠順利的找到工作。

影片發出來時間不長，「信小呆」在網上的粉絲就已經突破了萬人，播放量也非常的可觀。網友建議，「信小呆」如果找到工作後，可兼職當一位網紅，憑借著「中華錦鯉」的名頭，闖出一片天地還是沒有問題的。

憂鬱症

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