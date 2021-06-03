劉鶴葉倫通話後 陸商務部證實：中美經貿開始正常溝通

近期，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方負責人劉鶴分別與美國貿易代表戴琪和財長葉倫視訊通話，大陸商務部今天證實，中美經貿領域已開始正常溝通。

據澎湃新聞報導，大陸商務部發言人高峰3日在例行記者會上表示，最近一周來，劉鶴與戴琪和葉倫分別通話，兩次都是50分鐘左右的視訊通話。

他表示，兩次通話有幾個特點：首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

第二，他指出，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。