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破7億！陸：大陸接種新冠疫苗達7億482.6萬劑

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸接種新冠疫苗達7億482.6萬劑。圖／澎湃新聞
大陸接種新冠疫苗達7億482.6萬劑。圖／澎湃新聞

據大陸國家衛健委網站3日發布，截至6月2日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗7億482.6萬劑次。

6月1日，世界衛生組織正式將中國科興新冠疫苗列入緊急使用清單，這是繼國藥中生疫苗後，中國大陸第二款獲世衛批准的新冠疫苗。

大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉2日表示，世衛組織批准中國疫苗進入清單，這充分體現了中國疫苗的國際化水平，能夠被批准認可，首先是基於它的安全性和有效性，同時也是基於它的可及性和可負擔性。

他說，有這樣的基礎，中國大陸將繼續為中國疫苗全球貢獻做出更多工作。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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