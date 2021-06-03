破7億！陸：大陸接種新冠疫苗達7億482.6萬劑

據大陸國家衛健委網站3日發布，截至6月2日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗7億482.6萬劑次。

6月1日，世界衛生組織正式將中國科興新冠疫苗列入緊急使用清單，這是繼國藥中生疫苗後，中國大陸第二款獲世衛批准的新冠疫苗。

大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉2日表示，世衛組織批准中國疫苗進入清單，這充分體現了中國疫苗的國際化水平，能夠被批准認可，首先是基於它的安全性和有效性，同時也是基於它的可及性和可負擔性。

他說，有這樣的基礎，中國大陸將繼續為中國疫苗全球貢獻做出更多工作。