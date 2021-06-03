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攜程集團創始人不看好三孩政策：僅約1成願生第三胎

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸開放三孩政策，但社會出現許多質疑聲音。中新社
大陸開放三孩政策，但社會出現許多質疑聲音。中新社

攜程集團聯合創始人梁建章接受港媒訪問時說，大陸開放三孩政策是預料之中，他認為最近公布的第7次人口普查顯示，人口形勢非常嚴峻。

據香港電台報導，身兼北大光華管理學院經濟學研究教授的梁建章指出，三孩政策的實際效果不會太明顯，只有約1成人願意生第三胎，可能是收入較高或者養育孩子成本較低的人群。

他說，大陸夫婦在住房、教育、托兒等財務負擔很大，政策要有效果須有配套措施。對於網上出現嘲諷政策的現象，他認為，反映民眾有一定的擔心和焦慮，同時亦表達期待早日落實配套政策。

梁建章認為，大陸房價之中，政府收取的土地價格佔大部分，建議當局用返還土地價格的一部分，獎勵家庭生育，例如給予生育第三胎的家庭5折購房優惠。但由於土地供應速度跟不上某些地方的人口流入速度，除非大城市大量提高房屋供應，房價才有望穩住或者不至於繼續上漲。

梁建章建議，可參照北歐國家的做法，提升女性的社會地位，並給予各方面福利，包括幼托服務、產假以及靈活辦公時間和地點等。

他認為，大陸投放GDP大約半成或1成，就可望提升至發達國家的生育水平，大陸政府財力雄厚，社會儲蓄率非常高，完全可做得到，目前難以預測配套措施何時推出，但較為容易處理是減稅，較難解決是房價問題，最難是教育改革，因為牽涉多個部門。

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