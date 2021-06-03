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人民幣中間價連2日走貶 分析：出現階段性貶值風險

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣對美元匯率中間價今（3）日為6.3811元兑1美元，連續兩天貶值。騰訊網
人民幣對美元匯率中間價今（3）日為6.3811元兑1美元，連續兩天貶值。騰訊網

大陸外匯交易中心公告，人民幣對美元匯率中間價今（3）日為6.3811元兑1美元，連續兩天貶值，貶回6.38元上方。分析稱，人民幣匯率出現階段性貶值風險。

財聯社報導，美國聯準會3日宣布將開始逐步出售所持公司債和投資於公司債交易所交易基金（ETF）。同時，有美國官員表示希望盡快展開縮減購債討論，美元指數在前期低點89.5附近獲得有力支撐，不排除大幅回升的可能。

此外，6月至8月將迎來境外上市中資企業分紅購匯潮，分析建議，要警惕多因素疊加導致人民幣匯率出現階段性貶值風險。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委指出，從已公布的分紅計畫看，2021年中資港股企業分紅購彙規模預計高達700億美元，絕大部分集中在6月至8月。鑒於近期官方表明態度後，未來人民幣匯率貶值的可能性上升，企業購匯節奏很可能會前移。

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