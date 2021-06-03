鴻蒙系統手機版問世、官媒抬轎 華為概念股今齊漲

華為昨日舉辦鴻蒙系統發布會，首批搭載HarmonyOS 2 的手機等新產品問世，告別安卓系統（Android）。鴻蒙概念股今（3）日漲幅居前，如中科創達漲3.60%，德賽西威漲2.60%。

鴻蒙系統將是華為消費者業務面向AIoT時代的基石，也是大陸國產操作系統彎道超車海外的機會。華為概念股華的核心夥伴，如中國軟件國際、中科創達、德賽西威、金山辦公等後勢可期。

深圳商報報導，最新款鴻蒙系統面向物聯網，可實現智慧家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂五大生活場景的全連接和控制。期間，華為還發布了基於該系統的智慧手表Watch3、Pad等產品。

華為消費者業務總裁余承東表示，HarmonyOS將通過分布式技術，讓手機、平板、手表、智慧屏等智能設備聯接起來，打破不同硬件之間的界限，將數位世界帶入每個人、每個家庭，構建萬物互聯的智能世界。

此外，大陸官媒《證券時報》刊登文章，首個大陸國產手機操作系統顯示華為的求生欲，也給了萬物互聯一次機會，「因此應該給鴻蒙多點兒耐心，多點兒時間。」華為的業務線目前在大陸是最全，牽涉產業多，從滿足客戶需求的角度，做一個系統的願望更強烈，這是單純的軟硬件廠家不具備的。

但文章強調，華為有華為面臨的問題，其他手機廠家也有自己的考慮，各有各的方向路線，如果改用鴻蒙，不用考慮產品兼容性能，將來可能是將自己的命脈握在另一個有同業競爭的公司手中。