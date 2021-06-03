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螞蟻集團傳成立新團隊 處理國際政策事務

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
知情人士透露，螞蟻集團已成立一個將近10人的部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。照片／明報財經
知情人士透露，螞蟻集團已成立一個將近10人的部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。照片／明報財經

面對大陸監管收緊，螞蟻集團傳出建立一支團隊，以期提升其在亞洲市場決策者心目中的形象，這些市場是其國際業務拓展的關鍵所在。《彭博》引述知情人士透露，螞蟻集團已成立一個將近10人的部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。

報導稱，高級副總裁陳磊明將兼任該部門主管，目前正在招聘團隊成員。

知情人士表示，螞蟻集團海外拓展的核心是數位錢包和支付，這些都是涉及龐大數據的業務，需要與當地有關部門保持良好的關係。

據悉，新成立部門優先瞄準的重點市場將包括東南亞、香港和澳門，不過歐洲也將會成為目標。

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