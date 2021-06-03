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阿里推「台灣專屬外銷防疫包」總補助1100萬元

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
阿里巴巴國際站今（3）日宣布推出「台灣專屬外銷防疫包」，包括現貨RTS系統、在地物流夥伴優惠、免費輔導課程等。阿里巴巴國際站
阿里巴巴國際站今（3）日宣布推出「台灣專屬外銷防疫包」，包括現貨RTS系統、在地物流夥伴優惠、免費輔導課程等。阿里巴巴國際站

台灣爆發疫情，衝擊中小企業內銷業績，阿里巴巴國際站今（3）日宣布推出「台灣專屬外銷防疫包」，包括現貨RTS系統、在地物流夥伴優惠、免費輔導課程等總價超過11萬元的數位化外銷資源，限量100名企業。費用由阿里巴巴國際站全額補助。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟指出，因應疫情升溫而實施的分流上班措施造成產能不足，顯示中小企業需要更精準的預測市場需求，以達到精準生產的目的。此外，本波疫情衝擊台灣內銷市場，企業更應趁此時拓展電子商務外銷增加企業營收來源以降低衝擊，穩住短期營運，也能跟上外貿數位化趨勢。

郭奕麟表示，許多台灣中小企業因應去年疫情佈局數位化轉型一年以來，不只公司團隊思維改變，資金投報率更高達20倍，此時正是台灣中小企業加速轉型的重要時間點，應趁此時以數位化外銷方式提升「防疫力」。

已加入阿里巴巴國際站12年、亞洲車類儀表商技詮科技執行長周明彰表示，去年疫情影響全球外貿，儘管全球線下展會取消，但運用網路讓技銓即時獲取因疫情轉線上的海外訂單需求，持續開發以往線下遇不到的新客戶，不只創下公司成立50年來的業績紀錄，2020年電商業績成長也超過30%。

台灣自創彩妝品牌Fly Up雅麗安國際有限公司執行長江宇紳表示，加入阿里巴巴國際站發現，線上商機超乎預期，原本預計一年出口兩至三個國家，但在第二年就已經達到30國，不只認識韓國永旺百貨（AEON）採購，邀請公司到海外設櫃，也受到英國藥妝連鎖店Boots邀約進入中東市場。

專營台灣內銷的寵物環境清潔品牌商艾穎實業，2020年3月因為疫情而加入阿里巴巴國際站，透過全面且有系統的培訓，三個月內便開始接到訂單，並創下連續半個月出貨外銷訂單的紀錄，今年3月更因平台引流獲得價值五位數美金的新客戶訂單。超前部署讓艾穎實業面對疫情仍能持續成長。

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