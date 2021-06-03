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大陸昨新增確診24例 其中本土15例都在廣東

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸昨新增確診24例，其中本土15例都在廣東。澎湃新聞
大陸昨新增確診24例，其中本土15例都在廣東。澎湃新聞

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例24例，其中境外輸入病例9例（上海3例，廣東2例，四川2例，北京1例，福建1例），本土病例15例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例6例，解除醫學觀察的密切接觸者507人，重症病例較前一日增加1例。

大陸境外輸入現有確診病例293例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例6086例，累計治癒出院病例5793例，無死亡病例。

截至6月2日24時，大陸現有確診病例364例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例86170例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91170例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1027007人，尚在醫學觀察的密切接觸者8539人。

此外，大陸新增無症狀感染者18例，其中境外輸入13例，本土5例（均在廣東）；當日轉為確診病例4例（無境外輸入） ；當日解除醫學觀察21例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者373例（境外輸入335例）。

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