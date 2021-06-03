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歐美抗疫之鑑 疫情燒到長照機構難收拾

北京數位人民幣試點 5日啟動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
近日在天津舉辦的第五屆世界智能大會上，工作人員展示數位人民幣應用場景，吸引參觀者體驗。（中新社）
近日在天津舉辦的第五屆世界智能大會上，工作人員展示數位人民幣應用場景，吸引參觀者體驗。（中新社）

北京市地方金融監管局2日披露，為加快推進北京冬奧會數位人民幣受理環境建設，結合2021北京消費季安排，北京市將於5日啟動「京彩奮鬥者，數字嘉年華」數位人民幣試點活動。主辦方將通過「京彩平台」向成功預約報名並中簽的消費者發放20萬份數位人民幣紅包，每份金額200元，可在北京市近2000家指定商戶無門檻消費使用。

新華社報導，此次數位人民幣試點活動由北京城市副中心、東城區、朝陽區、海澱區、石景山區、延慶區共同主辦。「京彩平台」開啟時間為5日0時。在北京的個人消費者（以手機GPS定位為準）無需登錄，即可在中國銀行手機銀行App、中國工商銀行手機銀行App中通過點擊活動頁面或搜索「京彩奮鬥者」「北京數字人民幣」等關鍵詞進入「京彩平台」預約報名。報名截止時間為7日23時59分。

報名結束後，經公證處搖號系統抽籤，中簽消費者可根據中簽簡訊指引，下載數位人民幣App並開通個人數位錢包，獲得數位人民幣「京彩」紅包。「京彩」紅包可在6月11日9時至6月20日23時59分內在指定商戶消費使用，商戶名單可在「京彩平台」查閱。

主辦方表示，參與此次紅包抽籤活動的報名者必須使用中國大陸手機號碼和第二代居民身分證號碼進行預約登記。當抽中紅包的消費者購買商品金額超過數位人民幣「京彩」紅包時，可先充值數位人民幣再進行消費，也可使用其他結算方式補充。

此次數字人民幣紅包試點活動將聚焦北京冬奧食、住、行、遊、購、娛、信等場景，在北京多個核心商業區開展數位人民幣消費體驗。這一活動是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，是落實北京「兩區」政策、推進法定數位貨幣試點應用的嘗試，也是打造北京國際消費中心城市的創新實踐，為北京冬奧會支付環境建設做好服務保障。

下一步，北京將針對2022年北京冬奧會加大數位人民幣試點應用推廣力度，推進重點區域數位人民幣受理環境建設。

數位人民幣 北京 紅包

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