中歐班列廈門第1000列開行

一列由50組集裝箱組成，滿載日用品、汽車配件等產品的中歐班列，2日從廈門海滄站駛出，開往德國漢堡，這是中歐班列（廈門）累計開行的第1000列。

中新社報導，首列中歐班列（廈門）自2015年8月16日開行，運營線路已開通中歐、中亞、中俄班列線路，可達歐洲波蘭波茲南，匈牙利布達佩斯，德國漢堡、杜伊斯堡，俄羅斯莫斯科及中亞地區阿拉木圖、塔什干等12個國家30多個城市。而台灣、香港以及泰國、越南、日本、印尼等地的貨物共享海鐵聯運之便，貨物可海運到廈門，借道完成過境運輸，使得原本需要三四十天的運輸時間壓縮在20天內。

中歐班列受益企業、廈門一家公司國際事業部總經理余建剛受訪時稱，中歐班列為該公司對俄羅斯國際貿易提供了更加快速便捷的物流新通道，相比海運節省了近兩周的運輸時間。每年出口量為近1000個標準集裝箱貨櫃。「選擇中歐班列，使其產品能够快速上架銷售，搶占市場先機，也加快資金周轉，節約財務成本。」