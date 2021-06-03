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深圳防信貸入房市 約談5公司

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳市地方金融監督管理局網站6月2日消息，為落實大陸國務院關於促進房地產市場平穩健康發展的決策部署，防止經營性信貸資金違規流入房地產領域，近期，深圳市地方金融監管局分別對富德、企聯、金贏信、大信、亞聯財等5家小貸公司進行了監管約談。

據澎湃新聞報導，深圳市地方金融監管局指出，各公司應對照各項監管要求進行全面自查整改，重點自查與房地產仲介機構、按揭服務公司等各類涉房地產仲介機構的合作情況，一旦發現信貸資金違規流入房地產市場，應及時採取措施，提前收回相關貸款。如發現有公司員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金的情況或可疑線索，應從嚴處理，並及時向深圳市地方金融監管局報告。

深圳市地方金融監管局強調，各公司要加強貸款用途真實性審核，要求借款人嚴格按照合同約定用途使用貸款資金，不得將貸款資金用於房地產市場違規融資。該局將繼續保持從嚴監管態勢，結合現場檢查、非現場監測、梳理信訪舉報線索等途徑，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為，督促小貸公司切實回歸服務實體經濟

房地產 深圳 實體經濟

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