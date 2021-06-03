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大陸首條IBC電池產線 效率破24%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國國家電投黃河水電公司（以下稱「黃河公司」）1日晚透露，中國大陸首條量產規模IBC電池及組件生產平均效率突破24%，單片電池功率提高約10%，組件功率從390瓦提升到425瓦，標誌著高效光伏電池和組件領域達到大陸國內最高水平，躋身國際先進行列。

中新社報導，大陸首條量產規模IBC電池及組件生產線為2019年黃河公司西寧太陽能電力有限公司200兆瓦N型IBC電池及組件項目，項目總預算為5.8億元（人民幣，下同），年平均創利稅5549萬元，投產後成為大陸第一條電池轉換效率大於23%的IBC量產示範線，組件功率達到330瓦(60片)。

據項目負責人郭永剛表示，IBC電池是可量產的高效晶體矽電池技術方向之一，素有光伏「轉換效率之王」的讚譽，其主要特點是正負電極均在電池背面，正面無遮擋，轉換效率高，且組件更易於裝配。由於結構特殊、工藝複雜、成本較高，IBC電池技術只有美國、韓國等國家的少數公司掌握。

黃河公司西寧太陽能電力有限公司總經理董鵬說，目前主流PERC電池量產轉換效率約為23%，每年約可提升0.3%，IBC電池轉換效率略高，但是想要在短時間內實現突破，哪怕是多提升0.1%，也絕非易事。

「此次電池量產平均效率突破24%，不僅降低了系統度電成本，相比國外IBC電池產品具有很高的性價比優勢，產品市場競爭力也將得到顯著提升。」郭永剛說，目前，生產的IBC雙玻組件是中國大陸唯一通過認證的雙面IBC組件，並通過了全球知名第三方實驗室PVEL的多項測試項目。

董鵬說，光伏電池組件研發團隊將持續推動創新研發，力爭在2025年前實現量產電池效率大於25%的目標。

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