大陸逾7成特斯拉Model 3 不到1年轉賣

二手車拍賣平台天天拍車大數據研究院2日發布的「5月二手車在線拍賣數據報告」顯示，和燃油車相比，新能源二手車換車周期更短，在交易的二手車中，超七成特斯拉Model 3是不到1年就被賣出。

中新社報導，根據報告，3年以內被賣出的新能源二手車占比43.9%；新能源二手車3萬公里以內賣車的比率高達37.0%。

數據顯示，5月的新能源兩年保值率排行榜上，Model 3位列電動車兩年保值率首位，接下來是東風雷諾e諾、奇瑞eQ1。在1-5月成交的特斯拉二手車中，Model 3的比率逐漸上升，4月占比高達71%，5月占比亦為70%。

當日發布的這份大數據報告對5月品牌整體成交量、保值率等數據進行了盤點。對備受關注的新能源二手車，大數據報告分別就其車齡分布、保值率變化、品牌成交趨勢等數據進行了具體的展示與分析。

統計數據顯示，5月份，特斯拉二手車的競價熱度比新能源二手車整體競價熱度高出近1倍。多家經營特斯拉二手車的經銷商受訪時不約而同表示，近期關注、研究特斯拉者明顯變多，特別是特斯拉Model 3價格經歷前幾次的官降之後，成交價格變低，參與競價的買家也相應變多，導致特斯拉的競價熱度隨之上升。研究院方面分析，市場上特斯拉Model 3的保有量更高或是成交量增加的原因。

此外，成交的Model 3呈現成交車齡縮短的趨勢。數據顯示，5月最高的拍賣價格達207萬元人民幣，成交車輛為一輛2019款的奔馳G級。

5月最熱競價車輛為2006款雷克薩斯ES，該車在最終成交之前經過了大陸買家151次的激烈競價。