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前4月跨境人民幣結算 上海外銀首度超過陸銀

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）上海總部2日發布的統計數據顯示，今年1月至4月，上海市商業銀行跨境人民幣業務市場分布出現新格局：在跨境人民幣結算總量、「經常和直接投資」項下跨境人民幣結算量及其占本外幣結算比重等三項指標的前10名中，外資銀行在數量和市場份額上均首次超越中資銀行。

據中新社報導，今年1月至4月，5家外資銀行躋身跨境人民幣結算總量前10榜單，其合計市場份額占上海全市的47%，超過前10榜單中5家中資銀行41%的市場份額。「經常和直接投資」項下跨境人民幣結算量占本外幣結算量比重前10榜單中的7席被外資銀行占據，這些外資銀行的人民幣跨境結算量已經超過其外幣跨境結算量。

中國人民銀行上海總部分析說，上海市外資銀行跨境人民幣業務異軍突起，受益於以下有利因素：跨境人民幣業務政策給予中外資銀行同等待遇，外資銀行能够在公平、公正、公開的政策環境下開展跨境人民幣業務；上海地區外資銀行機構雲集，眾多外資銀行在滬設立法人或主報告行。愈來愈多的外資銀行日益重視優化業務幣種結構，將集團內人民幣業務定位為主要業務；上海營商環境吸引外資企業到滬展業，眾多國際知名大宗商品進出口商和製造業企業集團成為外資銀行重點客戶。

外資 人民幣 上海

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