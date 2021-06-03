大陸城市商業提升 拚5年完備

大陸商務部2日提出要實施「城市商業提升行動」，爭取用5年時間推動建立網點健全、主體多元、業態豐富、集約高效、商居和諧、規範有序的城市商業體系。

中新社報導，大陸商務部6月2日舉行「全國城市商業體系建設工作現場會」。會議稱，近年來中國大陸城市商業發展成效明顯，但仍然存在發展不平衡不充分的突出問題，供給質量、治理能力和消費環境有待優化提升。

會議提出，要以提高城市流通效率、提升居民生活品質、擴大城市消費規模為目標，著力實施「城市商業提升行動」，滿足城市居民品質化、多樣化消費需求。

大陸商務部稱，要發揮國際消費中心城市牽動作用，因地制宜做好城市商業規劃，以滿足不同層次消費需求為導向，構建分層分類的城市商業布局。同時，要著力增加優質商品和服務供給，持續推動業態差異化、品質化、多元化發展，促進城市消費提質擴容。

此前，培育建設國際消費中心城市已被寫入中國大陸「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要。分析人士認為，打造國際消費中心將有助於擴大消費，促進出口，提升中國大陸對全球投資者的吸引力。

近年來，消費已成為拉動中國大陸經濟增長的最主要力量。為進一步提振消費，使之盡快走出疫情影響，大陸官方在城市和村鎮兩方面都加大了政策力度。大陸商務部日前透露，「十四五」時期將對縣城、鄉鎮和村三級商業設施進行改造升級，引導城市生產流通企業進入農村市場，帶動新產品、新服務、新技術、新理念下鄉，逐步縮小城鄉消費差距。