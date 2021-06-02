看好中國經濟前景 外資持續湧入人民幣資產

外資持續湧入人民幣資產推升人民幣近期走勢強勁。中國證券報指出，中國去年成為全球最大外資流入國後，今年外資仍持續流入大陸的股市、債市。市場人士表示，今年以來中國經濟穩定向好、穩中加固，人民幣資產已成為國際投資者眼中的「香餑餑」和「避風港」。

報導稱，上周外資又刷新兩項紀錄：5月25日北向資金凈買入人民幣217億元，當周淨買入468億元，分別打破單日和單周歷史紀錄。

大陸官方統計顯示，今年前五個月，北向資金累計淨買入達到人民幣2,083億元，相當於去年全年規模；今年前四個月，境外機構持有的大陸銀行間市場債券累計增加人民幣3,615億元；前四個月，大陸全國非金融領域實際使用外資（FDI）人民幣3,971億元，年比增長38.6%。

中國證券報表示，近年來，北向資金淨買入力度時而加大，時而減弱，有時還會出現短暫淨賣出，但大趨勢始終沒變：2014年至今，北向資金每年均保持淨流入，對A股投資呈現長期性和趨勢性。

除股市外，2016年以來，境外機構對大陸債券市場的投資也保持年均兩位數增長。即便在受疫情影響的2020年，此一趨勢也未出現逆轉，甚至進一步強化。

數據顯示，2020年，境外機構持有的大陸銀行間市場債券規模增加人民幣1兆670億元，是2019年的兩倍多。

直接投資數據同樣展現出外資對投資中國的強烈意願。大陸商務部統計顯示，2020年，在全球跨國直接投資大降的背景下，大陸非金融領域全年實際使用外資達人民幣9,999.8億元，逆勢增長6.2%，規模創歷史新高。

經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，2020年，中國大陸一舉超過美國，成為全球最大外資流入國。

大陸一家券商近期發布的研究報告指出，「基本面是決定資本跨境流動方向的最根本因素。」大陸商務部外資司司長宗長青指出，去年大陸率先控制住疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長由負轉正，為「穩外資」提供堅實基礎和保障。

中國證券報表示，在海外主要央行競相「放水」背景下，得益於經濟增長展現韌性，中國堅持實施正常貨幣政策，不搞「大水漫灌」（量化寬鬆），不僅拉開中外利差，促使人民幣匯率穩定偏強運行，讓人民幣資產成為境外資金眼中的「香餑餑」。

此外，由於中國經濟與政策相對穩定，加上人民幣在國際貨幣體系中的地位上升，人民幣資產也開始具備一定避險屬性，在動盪複雜的市場環境下，成為一些境外資金的「避風港」。