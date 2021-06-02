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禁資金流入房市 深圳約談大陸多家小貸、融資擔保公司

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
深圳近期對5家小貸公司及9家主要從事贖樓擔保業務的融資擔保公司進行監管約談。（圖／取自人民視覺）
深圳近期對5家小貸公司及9家主要從事贖樓擔保業務的融資擔保公司進行監管約談。（圖／取自人民視覺）

為防止經營性信貸資金違規流入大陸房地產領域，深圳市地方金融監管局2日表示，近期對5家小貸公司，以及9家主要從事贖樓擔保業務的融資擔保公司進行監管約談，要求全面自查整改。

據深圳市地方金融監管局網站消息指出，深圳市地方金融監管局分別對富德、企聯、金贏信、大信、亞聯財等5家小貸公司進行監管約談。

深圳市地方金融監管局指出，各公司應對照各項監管要求進行全面自查整改，重點自查與房地產中介機構、抵押服務公司等各類與房地產中介有關機構的合作情況，一旦發現信貸資金違規流入房市，應及時採取措施，提前收回相關貸款。

深圳市地方金融監管局強調，各公司要加強貸款用途真實性審核，要求借款人嚴格按照合約約定用途使用貸款資金，不得將貸款資金用於房地產市場違規融資。

而針對融資擔保公司，市地方金融監管局指出，各公司應對照各項監管要求，全面排查經營用途貸款擔保業務，重點自查涉及房地產「貸款擔保」或「委託貸款」相關業務，一旦發現違規情形，應提前結清相關業務，並向市地方金融監管局報告。

深圳市地方金融監管局要求，如果發現有公司員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金的情況或可疑線索，應從嚴處理，並及時向市地方金融監管局報告。該局將保持從嚴監管態勢，嚴厲打擊房市違規融資行為。

深圳 房地產

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