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美銀料人民幣兌美元今年可見到6.2

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
美國銀行料人民幣兌美元今年將可見到6.2。(香港信報財經網)
美國銀行料人民幣兌美元今年將可見到6.2。(香港信報財經網)

美國銀行表示，將今年底美元兌人民幣預測由6.3下調至6.2，明年首季預測則由6.25下修至6.18，反映人民幣將進一步升值。

據香港信報財經網，中國人民銀行周一宣布上調外滙存款準備金率，是14年來首次，為人民幣升值預期降溫。美銀稱，相信人行的最新舉措是勸止金融機構和企業轉換外滙收益的開端，但它並沒有直接應對支持人民幣進一步溫和升值的根本原因。

至於要讓人民幣進一步走強至6或以下，美銀認為這將需要有三項因素配合，包括下半年通脹大幅並持續上升、下半年出口持續增長，以及美元出現更廣泛及更深入的疲軟。

此外，人民銀行出手抑制人民幣升勢後，人民幣連續第二日走軟，在岸價(CNY)2日收市跌113點，中段一度跌穿6.39，低見6.3911。

人民幣兌美元在岸價收報6.3872，較1日下午4時30分收報6.3759，跌113點或0.18%；較晚上11時30分最後成交價6.3825，走弱47點。

官方今日開出的中間價終止六連升，報6.3773，較上日跌201點。

交易員指出，監管層連番穩預期舉措效果顯現，人民幣重回理性，目前市場焦點轉向美國周五非農就業數據，此前美元料圍繞90關口波動，人民幣維持6.35至6.4範圍之間。

另有交易員認為，美國聯儲局未來採取緊縮不可避免，中美利差大概朝着收窄方向發展。

為抑制人民幣升勢，大陸人行周一宣布，為加強金融機構外滙流動性管理，決定把外滙存款準備金率由現時的5%，上調2個百分點至7%，6月15日起生效，為人行14年來首次調升外滙存準率。

官方《新華社》其後再發表題為《莫把人民幣資產當賭博籌碼》文章，稱儘管人行向市場傳遞了「不要賭人民幣滙率升值或貶值，久賭必輸」的清晰訊號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現，強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」。

人民幣 中國人民銀行

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