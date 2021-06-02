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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

范冰冰黃曉明被點名 銀保監擬追明星網貸平台代言費

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
范冰冰曾是紫馬財行的形象大使和代言人。（每日頭條）
范冰冰曾是紫馬財行的形象大使和代言人。（每日頭條）

大陸P2P網貸平台屢傳因資金鏈斷裂而連環垮台倒閉，受害人數以百萬計，當中不乏有明星代言的網貸平台。

外界一直關注明星代言人是否要承擔相應責任，中國大陸銀保監會副主席梁濤1日透露，對已立案的999間網貸機構，會依法協調公安、司法等部門加快審理進度，並提到會依法追繳明星代言費、廣告費。

今年初，北京市朝陽區金融糾紛調解中心曾發布《關於要求P2P網貸機構廣告代言人配合落實風險化解責任的公告》，明確要求P2P網貸機構廣告代言人要配合開展網貸平台清退工作，若網貸機構「暴雷」，明星或要承擔連帶責任。

據21世紀財經，事實上，不少知名人士或明星曾為大陸P2P網貸平台代言，包括范冰冰、黃曉明、汪峰、那英、張鐵林、王寶強、唐嫣、胡歌等等。然而，隨着P2P網貸平台連環倒閉，愈來愈多明星因為代言網貸機構陷入輿論風波，大眾更要求明星承擔責任，退還代言費。

有分析人士稱，明星等公眾人物的代言行為屬於商業行為，受到廣告法、消費者權益保護法等法律法規的約束。同時，代言金融產品應受到金融監管法律法規的約束，但具體要承擔哪些責任，判定時會比較複雜。

針對大陸相關部門依法追繳明星代言費、廣告費，北京金誠同達（上海）律師事務所律師陳婷婷指出，司法部門應該是把代言費收入作為犯罪行為的違法所得，但前提是P2P平台被認定為有刑事責任。

另有律師表示，P2P交易在金融監管領域是高風險領域，若廣告代言人未盡到合理的審查義務，相關部門為盡可能完成追贓工作，為廣大受害者挽回經濟損失，要求其說明問

P2P 廣告 律師

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