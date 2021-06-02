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陸發放103億美元QDII 加大金融市場雙向開放
大陸國家外匯管理局今（2）日發布，向17家機搆發放合格境內機構投資者(QDII)額度合計103億美元。加大發放規模，推動金融市場雙向開放。
這波受惠涵蓋基金、證券、銀行、保險等金融機構，包括匯丰、恆生、渣打銀行；以及華夏基金、華夏基金等證券類機構；還有中國人民保險集團等保險類機構。
累計近兩年外匯局已發放七輪、批准173家QDII機購，投資額度達1473.19億美元。
QDII是在資本項目尚未完全開放下，有條件、有限度開放境內機搆境外證券投資的過渡性制度安排。與合格境外機搆投資者（QFII/RQFII）是大陸資本市場雙向開放的重要機制，滿足境內投資者到境外投資、配置海外資產的需要，同時也為境內機搆拓展國際化業務提供平台。
自去年第3季以來，QDII額度發放加快，近兩年累計七次發放。外匯局表示，後疫情時代全球政治經濟仍面臨較大不確定性，國際金融市場波動也可能進一步上升，QDII機搆應有序開展境外投資業務，外匯局重申QDII額度將常態化、規則化發放，有效管控境外投資風險。
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