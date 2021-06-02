新華社警告：莫把人民幣資產當賭博籌碼

人民幣近期持續升值，大陸人民銀行日前出手壓制人民幣升勢後，官方《新華社》再發表題為《莫把人民幣資產當賭博籌碼》文章。文章強調，人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。

文章指，近期人民幣對美元滙率中間價升破6.4關口，創近3年來新高。一時間，市場開始熱議人民幣滙率是否已進入上行通道。儘管人民銀行向市場傳遞了「不要賭人民幣滙率升值或貶值，久賭必輸」的清晰訊號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現。

分析人士認為，本輪人民幣兌美元滙率上漲，有被動因素，也有主動因素，投資者既要重視行情，也要籌謀長遠，做出明智選擇。

必須看到，美元仍然是全球最重要的儲備貨幣和結算貨幣，當前美元滙率走低，很大程度受制於政策因素。一旦美聯準會政策轉向或美國經濟復甦趨勢進一步鞏固，美元短期上攻的可能性仍難排除。

此外，在中國長期堅持有管理的浮動滙率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大。事實上，中國央行已著手收緊境內市場外滙流動性，意在顯著增加投機成本。

長遠看，中國抗疫成就、復工復產的出色表現，以及各種穩增長的適當調控措施，有效鞏固中國在全球供應鏈中的重要地位，利於人民幣滙率長期穩定。人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。