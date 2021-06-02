陸商務部：推動企業轉型 加快數位化發展
大陸商務部在福州市召開大陸城市商業體系建設工作現場會，貫徹中共中央財經委員會第八次會議部署，落實現代流通體系建設要求，推進城市商業體系建設，服務構建新發展格局。會議強調，要引導企業回歸商業本質，加快數位化改造、智能化運營和連鎖化發展。
據香港信報財經網，大陸商務部副部長王炳南出席會議並發表談話。會議指出，要以提高城市流通效率、提升居民生活品質、擴大城市消費規模為目標，著力實施「城市商業提升行動」，爭取用5年時間，推動建立網點健全、主體多元、業態豐富、集約高效、商居和諧、規範有序的城市商業體系，滿足城市居民品質化、多樣化消費需求。
同時，要加強規劃引領，發揮國際消費中心城市牽動作用，因地制宜做好城市商業規劃。要推動企業轉型，引導企業回歸商業本質，加快數位化改造、智能化運營和連鎖化發展。要提高供給品質，著力增加優質商品和服務供給，持續推動業態差異化、品質化、多元化發展。要健全配送網路，發展共同配送，不斷提高網路化、集約化、便利化水平。要加強規範管理，持續優化營商環境，推動城市商業高質量發展。
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