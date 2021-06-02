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兩岸醫界分享「方艙醫院」經驗 攜手協助台灣抗疫

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
「方艙醫院與防疫體系」視訊交流會將南京與台北在雲端相連。（香港文匯網）
「方艙醫院與防疫體系」視訊交流會將南京與台北在雲端相連。（香港文匯網）

台灣本土疫情嚴峻，中國大陸除了宣布願意捐贈疫苗外，以多種方式伸出援手。1日下午，一場主題為「方艙醫院與防疫體系」視訊交流會將南京與台北在雲端相連。兩岸醫界與建築業專業人士進行了充分交流，中國大陸方面分享了江蘇防疫抗疫的珍貴經驗，希望助力台灣抗疫，台灣醫界方面則學習中國大陸「方艙醫院」的具體實踐經驗。此次視訊交流應台灣醫界邀請發起，由香港大公文匯傳媒集團與台灣新國際理論與實踐中心主辦。

據香港文匯網，曾擔任2020年中國大陸國家（江蘇）緊急醫學救援隊隊長的陳旭鋒在視訊會議中表示，「方艙醫院」建成後，應屬於具備一定醫療救治水平和經驗的「小型醫院」。台灣醫界權威專家高明見醫師建議提前規劃設置「方艙醫院」；精神科醫師、「高雄民間防疫聯盟」發起人蘇偉碩表示，由於現有醫療資源不足，許多確診病患得不到安置，應學習中國大陸建設「方艙醫院」的經驗，及時收治病患。

自5月起，台灣地區疫情迅速升溫。截至今日，台灣累計本土確診病例超7600例，單日新增病例連續17日破百，單日病亡人數屢創新高。據悉，江蘇還將與台灣「高雄民間防疫聯盟」積極探索兩地醫界雲端遠程抗疫，建立一條合作抗疫的快速通道，針對台灣出現的防疫抗疫難題隨時進行溝通，並派出最優秀的專家連線幫助解決。

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