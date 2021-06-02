聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸醫界分享「方艙醫院」經驗 攜手協助台灣抗疫
台灣本土疫情嚴峻，中國大陸除了宣布願意捐贈疫苗外，以多種方式伸出援手。1日下午，一場主題為「方艙醫院與防疫體系」視訊交流會將南京與台北在雲端相連。兩岸醫界與建築業專業人士進行了充分交流，中國大陸方面分享了江蘇防疫抗疫的珍貴經驗，希望助力台灣抗疫，台灣醫界方面則學習中國大陸「方艙醫院」的具體實踐經驗。此次視訊交流應台灣醫界邀請發起，由香港大公文匯傳媒集團與台灣新國際理論與實踐中心主辦。
據香港文匯網，曾擔任2020年中國大陸國家（江蘇）緊急醫學救援隊隊長的陳旭鋒在視訊會議中表示，「方艙醫院」建成後，應屬於具備一定醫療救治水平和經驗的「小型醫院」。台灣醫界權威專家高明見醫師建議提前規劃設置「方艙醫院」；精神科醫師、「高雄民間防疫聯盟」發起人蘇偉碩表示，由於現有醫療資源不足，許多確診病患得不到安置，應學習中國大陸建設「方艙醫院」的經驗，及時收治病患。
自5月起，台灣地區疫情迅速升溫。截至今日，台灣累計本土確診病例超7600例，單日新增病例連續17日破百，單日病亡人數屢創新高。據悉，江蘇還將與台灣「高雄民間防疫聯盟」積極探索兩地醫界雲端遠程抗疫，建立一條合作抗疫的快速通道，針對台灣出現的防疫抗疫難題隨時進行溝通，並派出最優秀的專家連線幫助解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言