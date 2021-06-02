滬港ETF互通 投資人追捧

滬港指數股票型基金（ETF）昨（1）日開通，上海證券交易所和香港交易所同步舉行ETF產品在兩地上市交易。上交所指，首支滬港ETF投資戶已超過４萬，募集人民幣11.72億元。上交所也宣布，ETF市值規模突破人民幣兆元大關，排名全球交易所第六、亞洲第二。

上海與香港正式啟動ETF市場互通機制，跟滬港通最大的不同，上交所總經理蔡建春表示，滬港通的標的主要是股票，透過滬港通主要買的還是股票資產。而滬港ETF互通，其實是把資管產品納入到投資範圍，他強調，很多投資人開始從直接投資股票，轉到買資管產品。

首支上交所滬港互通產品「華泰柏瑞南方東英恆生科技ETF」基金總經理柳軍認為，滬港ETF互通，是透握整個互聯互通，滿足投資者直接的跨境投資需求。「透過投資於在港上市的ETF，對恆生科技指數的跟蹤，意味大陸投資者無須開通港股帳戶，就可以投資在港上市的大陸科技巨頭。」。