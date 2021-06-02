恒大總裁年薪8.8億 冠房企

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每家選取薪酬榜前三名）發現，包括中國恒大行政總裁夏海鈞、碧桂園總裁莫斌兩人薪酬分別超過人民幣億元（約新台幣4.3億元）。

國際金融報報導，去年碧桂園和恒大分別實現銷售額人民幣7,888億元、7,035億元，繼續領跑上市房企，伴隨著業績增長，碧桂園、恒大高管薪酬也水漲船高。

碧桂園高管薪酬合計人民幣2.88億元，其中總裁莫斌最高， 2020年年薪人民幣1.33億元（約新台幣5.7億元），較2019年大幅增長93%，一人薪酬占碧桂園高管薪酬總額46%，近乎半壁江山。

實控人楊國強侄子、執行董事楊志成2020年薪資人民幣5,788萬元，僅次於莫斌；排名第三的執行董事宋軍年薪為人民幣2,883萬元，較上年減少人民幣224萬元。

在上市房企中，恒大出手最闊綽，年薪前三名高管平均薪資最高，達到人民幣8,158萬元，其中中國恒大行政總裁夏海鈞薪酬達到人民幣2.04億元（新台幣8.8億元），包括人民幣1.65億元薪金和3,933萬元購股權計畫。

執行董事史俊平和潘大榮，分別以人民幣2,029萬元和人民幣1,994萬元位於二、三名，較2019年薪資漲幅分別約33%、20%。

萬科的高管薪酬構成包括固定薪酬、年度獎金和經濟利潤獎金三部分，其中經濟利潤獎金占大部分，因此雖然董事會主席郁亮、總裁祝九勝、首席營運官王海武公布的薪酬，分別為人民幣1,247.3萬元、人民幣1,123.1萬元和人民幣895.8萬元。