陸房企 員工薪資兩樣情

儘管房企去年增收不增利，但員工薪酬兩樣情，中國恒大12.3萬員工漲薪6.5%，平均薪酬人民幣23.5萬元（新台幣101萬元）；碧桂園裁員又減薪，裁近8,000人，人均薪酬人民幣16.7萬元（新台幣71.8萬元），下滑超過10.7%。

國際金融報報導，中國恒大2020年總薪酬支出人民幣290.2億元，較2019年上漲了6.5%，以12.3萬人計算，平均薪酬人民幣23.5萬元，超過融創、華潤置地和碧桂園。

值得注意的是，總薪酬過人民幣百億的七家房企中，只有萬科和碧桂園的薪酬支出較2019年出現了下降。

其中，碧桂園的薪酬支出降幅最大，由2019年的人民幣190.56億元，下滑至人民幣156.97億元，降幅達到17.6%。總薪酬的下降來自於員工數減少和人均薪資降低兩部分。

截至2020年末，碧桂園員工人數為9.3萬人，相較於上一年度的10.1萬人減少將近8,000人；此外2020年人均薪酬為人民幣16.72萬元，2019年為人民幣18.72萬元，下滑超過10.7%。

萬科2020年薪酬總額為165.16億元，雖然相較2019年的人民幣175億元僅下滑5.6%，但原本就不佔優勢的人均薪資，再度降低11.72%至人民幣11.75萬元，在50強房企中排名第42位。