今年前4個月 「義新歐」進出口增逾百倍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江義烏海關6月1日發布消息稱，今年1月至4月，「義新歐」中歐班列出口109.8億元（人民幣，下同），同比增長185.87%，進口39.7億元，同比增長113倍，呈進出口兩旺態勢。　

中新社報導，今年前四月，「義新歐」中歐班列主要進出口商品包括機電產品、勞動密集型產品、紡織服裝和消費品等。「義新歐」中歐班列報關代理業務的義烏某企業負責人王彬說，「今年以來，我們公司代理的義新歐中歐班列出口業務較去年同期增長180%以上」。

談及增長原因，王彬認為，2020年以來海運價格持續走高，面臨缺箱和爆倉等情況。「義新歐」中歐班列物流穩定、安全快捷、受自然環境影響小，綜合優勢明顯，愈發受到外貿企業青睞。

「為了義新歐中歐班列能迅速通關，我們主動對接運營方，根據發運情況制定工作計劃和人員配置方案，並實行7×24小時預約通關制，保障義新歐中歐班列貨到人在」。義烏海關監管二科科長趙垣超說。　

此外，義烏海關還開通義新歐中歐班列提前申報通道，支持企業根據實際需求自主選擇通關模式，對於同一出境口岸、日期、車次的多票轉關單實行一票捆綁。同時，其優化場地佈局，開設義新歐中歐班列集裝箱進場專用通道，升級改造卡口設備，提高進場效率和信息識別的準確率。

海關 人民幣

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