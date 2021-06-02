京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同期基數較低以及「就地過年」等因素作用下，主要領域保持回升勢頭，企業效益逐步向好。　

中新社報導，數據顯示，一季度，京津冀實現地區生產總值2.1萬億元。其中，北京、天津、河北分別為8915.9億元、3404.0億元和8750.5億元，按可比價格計算，同比分別增長17.1%、15.9%和15.1%，與2019年同期相比，兩年平均分別增長4.6%、2.4%和3.9%。　　

一季度，京津冀在市場需求持續回暖、同期基數較低以及「就地過年」等因素作用下，主要領域保持回升勢頭。其中，北京規模以上工業增加值同比增長38.4%，兩年平均增長8.7%；天津規模以上工業增加值同比增長30.3%，兩年平均增長4.6%；河北規模以上工業增加值同比增長17.6%，兩年平均增長5.8%。

一季度，京津冀服務業穩步恢復。北京優勢行業支撐作用明顯，信息服務業、金融業、科技服務業對服務業增長的貢獻率合計超過五成；天津、河北部分受疫情衝擊較大的行業明顯回升，住宿餐飲業增加值同比分別增長32.1%、41.2%，批發和零售業分別增長28.5%、19.7%，交通運輸、倉儲郵政業分別增長12.6%、31.8%。

一季度，京津冀三地在做好常態化疫情防控基礎上，推動新產業新業態新模式成長壯大，區域發展質量穩步提升。

數據顯示，今年一季度，天津吸引京、冀投資額289.6億元，同比增長8.3%，佔全部引進內資的比重超過三成；河北承接京津轉入基本單位882個，其中北京681個、天津201個；北京中關村企業目前累計在天津、河北設立8800餘家分支機構，實現技術合同成交額1410億元。

一季度，京津冀三地固定資產投資（不含農戶）同比增長均在兩位數，新開工項目增加，重點工程發揮重要帶動作用，「兩翼」建設穩步推進。其中，北京城市副中心重點工程加快建設，環球主題公園市政配套工程進入收尾階段；河北雄安新區邁向大規模建設階段，新安北堤防洪治理工程（一期）、雄安商務服務中心等一批重點建設項目加快推進。雄安新區完成固定資產投資同比增長5.1倍，拉動河北全省投資增長6.1個百分點。

北京 疫情

延伸閱讀

中共定調新一輪攻堅戰：堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰

楊恆均稱 在獄中遭刑訊逼供

天津百年棉廠 潮得很

河北中藥材出口 前4月增長2成

相關新聞

珠三角大限電 企業剉著等

大陸製造業重鎮珠三角用電告急，東莞每周一、四實施錯峰限電，當天停止生產用電，只保留生活等必要用電，有業者抱怨貨做不完，還...

陸房企 員工薪資兩樣情

儘管房企去年增收不增利，但員工薪酬兩樣情，中國恒大12.3萬員工漲薪6.5%，平均薪酬人民幣23.5萬元（新台幣101萬...

恒大總裁年薪8.8億 冠房企

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每...

滬港ETF互通 投資人追捧

滬港指數股票型基金（ETF）昨（1）日開通，上海證券交易所和香港交易所同步舉行ETF產品在兩地上市交易。上交所指，首支滬...

北京推十大專項行動 吸引全球

「加快形成千億級國際化商圈、擦亮老字號金字招牌、完善國際學生招生和教學服務、提升國際醫療服務水平、培育形成京津冀城市消費...

京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣

北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。