京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣
北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同期基數較低以及「就地過年」等因素作用下，主要領域保持回升勢頭，企業效益逐步向好。
中新社報導，數據顯示，一季度，京津冀實現地區生產總值2.1萬億元。其中，北京、天津、河北分別為8915.9億元、3404.0億元和8750.5億元，按可比價格計算，同比分別增長17.1%、15.9%和15.1%，與2019年同期相比，兩年平均分別增長4.6%、2.4%和3.9%。
一季度，京津冀在市場需求持續回暖、同期基數較低以及「就地過年」等因素作用下，主要領域保持回升勢頭。其中，北京規模以上工業增加值同比增長38.4%，兩年平均增長8.7%；天津規模以上工業增加值同比增長30.3%，兩年平均增長4.6%；河北規模以上工業增加值同比增長17.6%，兩年平均增長5.8%。
一季度，京津冀服務業穩步恢復。北京優勢行業支撐作用明顯，信息服務業、金融業、科技服務業對服務業增長的貢獻率合計超過五成；天津、河北部分受疫情衝擊較大的行業明顯回升，住宿餐飲業增加值同比分別增長32.1%、41.2%，批發和零售業分別增長28.5%、19.7%，交通運輸、倉儲郵政業分別增長12.6%、31.8%。
一季度，京津冀三地在做好常態化疫情防控基礎上，推動新產業新業態新模式成長壯大，區域發展質量穩步提升。
數據顯示，今年一季度，天津吸引京、冀投資額289.6億元，同比增長8.3%，佔全部引進內資的比重超過三成；河北承接京津轉入基本單位882個，其中北京681個、天津201個；北京中關村企業目前累計在天津、河北設立8800餘家分支機構，實現技術合同成交額1410億元。
一季度，京津冀三地固定資產投資（不含農戶）同比增長均在兩位數，新開工項目增加，重點工程發揮重要帶動作用，「兩翼」建設穩步推進。其中，北京城市副中心重點工程加快建設，環球主題公園市政配套工程進入收尾階段；河北雄安新區邁向大規模建設階段，新安北堤防洪治理工程（一期）、雄安商務服務中心等一批重點建設項目加快推進。雄安新區完成固定資產投資同比增長5.1倍，拉動河北全省投資增長6.1個百分點。
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