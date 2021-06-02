北京推十大專項行動 吸引全球

「加快形成千億級國際化商圈、擦亮老字號金字招牌、完善國際學生招生和教學服務、提升國際醫療服務水平、培育形成京津冀城市消費聯合體……」，北京將推動實施「十大專項行動」，培育建設具有北京特色和全球影響力的國際消費中心城市。

中新社報導，北京市商務局副局長孫堯5月31日在一場發布會上表示，北京將統籌好政府與市場、國內與國際、傳統與新型、供給與需求、品質與規模「五大關係」，大力培育建設國際消費中心城市，全面提升北京市消費國際知名度、消費繁榮度、商業活躍度、到達便利度、消費舒適度、政策引領度。

他稱，北京將推動實施的「十大專項行動」，旨在推動培育建設彰顯時尚的購物之城、薈萃全球風味的美食之都、傳統文化和現代文明交相輝映的全球旅遊目的地，引領創新生態的數字消費和新型消費標竿城市，成為具有全球競爭力的體育、教育、醫療、會展系列「城市名片」。

根據專項行動，北京將打造優勢互補、特色凸顯的消費地標，提升全球吸引力。其中，將依託故宮—王府井—隆福寺「文化金三角」，打造彰顯文化時尚魅力的消費地標；依託華貿、國貿、SKP等商業綜合體，加快形成千億級國際化商圈；以環球主題公園等項目建設為重點，布局一批高品質消費設施。同時，打造京津冀城市消費聯合體，建設環京2小時旅遊消費圈。

今年底前，北京力爭新增千兆固網用戶4萬戶，新增5G基站（基地台）6000個，屆時北京全市5G基站總數預計達到5.9萬個。

孫堯表示，北京將整合「新基建、新場景、新供給、新生態」關鍵要素，全力打造數字消費標竿城市，到2022年實現市級重點商圈等區域5G網絡商用示範應用全覆蓋，推廣數字消費新場景，培育數字消費新生態，推進智能製造、反向定製、數字零售等數字經濟新模式。

北京還將提升國際教育、國際醫療服務能級，提高中醫藥康養消費吸引力。其中，將完善國際學生招生、教學和服務等政策，在重點區域新佈局一批國際學校；提升國際醫療服務水平，完善創新國際醫療服務結算方式；開發中醫藥康養特色旅遊資源。

此外，北京將推動建設歷史文化名城、博物館之城、書香京城，培育「北京網紅打卡地」；將抓住冬奧契機，打造全球頂級賽事聚集地和冰雪項目消費目的地；將打響會展消費城市名片，提升品牌展會輻射帶動效應。