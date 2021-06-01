快訊

快篩陽性PCR卻陰性的遺體1天就火化 里長：家屬情何以堪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸酒企將「王者榮耀」註冊成商標 騰訊怒告勝訴

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
貴州問渠成裕酒業有限公司將「王者榮耀」成功註冊成酒類商標，還註冊成立貴州王者榮耀酒業有限公司，騰訊怒告大陸國家知識產權局及該公司。（圖／取自第一財經）
貴州問渠成裕酒業有限公司將「王者榮耀」成功註冊成酒類商標，還註冊成立貴州王者榮耀酒業有限公司，騰訊怒告大陸國家知識產權局及該公司。（圖／取自第一財經）

大陸酒企貴州問渠成裕酒業有限公司把騰訊的遊戲「王者榮耀」成功註冊成酒類商標，還註冊成立貴州王者榮耀酒業有限公司，騰訊一氣之下控告大陸國家知識產權局及該公司，大陸法院近日判決維持原判，騰訊勝訴。

紅星新聞報導，2015年11月19日，貴州問渠成裕酒業向原國家工商行政管理總局商標評審委員會申請「王者榮耀」商標，2016年12月28日被核准，專用期限至2026年12月27日，其核定使用商品為烈酒（飲料）、雞尾酒、酒精飲料（啤酒除外）、葡萄酒、烈酒（飲料）、白酒、米酒、開胃酒等。

天眼查APP顯示，貴州問渠成裕酒業成立於2013年4月，註冊資本人民幣3萬元，其營業範圍包括銷售酒類等，該公司目前已經更名為貴州樂樂匯貿易有限公司。

從商標申請進度來看，該公司註冊的「王者榮耀」商標於2016年9月27日發布初審公告，2018年5月7日顯示「已註冊」。該公司相關負責人還註冊成立了貴州王者榮耀酒業有限公司，不過，這家公司於去年6月更名為「貴州醉園酒業有限公司」。

對此，騰訊於2018年6月19日請求大陸國家知識產權局對其予以無效宣告，理由是侵犯了騰訊「王者榮耀」商標在先著作權，但該請求被大陸國家知識產權局駁回。

由於對上述裁定不服，騰訊將大陸國家知識產權局告到了北京知識產權法院，貴州問渠成裕酒業作為第三人參加訴訟。騰訊公司認為，貴州問渠成裕酒業將「王者榮耀」成功註冊為商標，容易導致民眾誤認為其經過騰訊的認可，或是與騰訊存在特定聯繫，此舉損害了騰訊對「王者榮耀」遊戲的作品名稱所享有的在先權利，違反了大陸「商標法」相關規定。

騰訊公司還認為，貴州問渠成裕酒業具有明顯惡意，註冊與「王者榮耀」相關的字眼，具有搶注商標並牟取不正當商業利益的意圖。

然而，大陸國家知識產權局並不認可騰訊的說法，兩個商標雖構成近似商標，但貴州問渠成裕酒業指定使用的「果酒（含酒精）」等商品，與騰訊核定使用的「電子出版物」等商品，在銷售場所、服務對象等方面區別較大，未構成類似商品上的近似商標。

大陸國家知識產權局更指出，「王者榮耀」為普通印刷體漢字，不能獨立表達作品的思想和情感，不屬於大陸「著作權法」規定的受保護作品，貴州問渠成裕酒業的註冊未侵犯騰訊公司的著作權，也不構成「商標法」中「誇大宣傳並帶有欺騙性」的情形，也未構成「以欺騙手段或其他不正當競爭手段取得註冊」的行為。

去年6月17日，一審宣判騰訊告贏。北京知識產權法院認定，訴爭商標的註冊申請損害了遊戲作品名稱「王者榮耀」的在先權益，判決撤銷被訴裁定，並判令被告大陸國家知識產權局重新作出裁定，而大陸國家知識產權局對於一審判決不服，上訴至北京市高級人民法院。

近日，北京市高院認定，相關民眾容易將使用「王者榮耀」遊戲名稱的商品與該作品的著作權人聯想在一起，進而被誤導，因此訴爭商標的註冊違反2014年大陸商標法第三十二條規定的「損害他人現有的在先權利」，故對騰訊的相關主張予以保護，北京市高院最終判決，駁回上訴，維持原判。

北京 酒精

延伸閱讀

大陸要求阿里、京東等網路售藥平台 嚴格落實平台責任

騰訊挨告！王者榮耀被控侵害未成年人權益

大陸今年找回失蹤被拐兒童1680名 時間跨度最長達54年

美麗華家族恩怨 么弟想保「美麗華影城」商標逆轉敗訴

相關新聞

海南自貿港周年 資金人流匯聚

2020年6月1日大陸公布「海南自由貿易港建設總體方案」（下稱「總體方案」）拉開海南自貿港建設大幕。一年來，有關方面出台...

大陸市監局：推進反壟斷及反不正當競爭執法

在阿里巴巴、美團先後以反壟斷為名被大陸政府重罰後，大陸國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局負責人陳志江1日表...

北京推十大專項行動 吸引全球

「加快形成千億級國際化商圈、擦亮老字號金字招牌、完善國際學生招生和教學服務、提升國際醫療服務水平、培育形成京津冀城市消費...

京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣

北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同...

今年前4個月 「義新歐」進出口增逾百倍

浙江義烏海關6月1日發布消息稱，今年1月至4月，「義新歐」中歐班列出口109.8億元（人民幣，下同），同比增長185.8...

河北固安 發展高新技術產業

河北固安發展高新技術產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。