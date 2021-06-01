大陸酒企將「王者榮耀」註冊成商標 騰訊怒告勝訴

大陸酒企貴州問渠成裕酒業有限公司把騰訊的遊戲「王者榮耀」成功註冊成酒類商標，還註冊成立貴州王者榮耀酒業有限公司，騰訊一氣之下控告大陸國家知識產權局及該公司，大陸法院近日判決維持原判，騰訊勝訴。

紅星新聞報導，2015年11月19日，貴州問渠成裕酒業向原國家工商行政管理總局商標評審委員會申請「王者榮耀」商標，2016年12月28日被核准，專用期限至2026年12月27日，其核定使用商品為烈酒（飲料）、雞尾酒、酒精飲料（啤酒除外）、葡萄酒、烈酒（飲料）、白酒、米酒、開胃酒等。

天眼查APP顯示，貴州問渠成裕酒業成立於2013年4月，註冊資本人民幣3萬元，其營業範圍包括銷售酒類等，該公司目前已經更名為貴州樂樂匯貿易有限公司。

從商標申請進度來看，該公司註冊的「王者榮耀」商標於2016年9月27日發布初審公告，2018年5月7日顯示「已註冊」。該公司相關負責人還註冊成立了貴州王者榮耀酒業有限公司，不過，這家公司於去年6月更名為「貴州醉園酒業有限公司」。

對此，騰訊於2018年6月19日請求大陸國家知識產權局對其予以無效宣告，理由是侵犯了騰訊「王者榮耀」商標在先著作權，但該請求被大陸國家知識產權局駁回。

由於對上述裁定不服，騰訊將大陸國家知識產權局告到了北京知識產權法院，貴州問渠成裕酒業作為第三人參加訴訟。騰訊公司認為，貴州問渠成裕酒業將「王者榮耀」成功註冊為商標，容易導致民眾誤認為其經過騰訊的認可，或是與騰訊存在特定聯繫，此舉損害了騰訊對「王者榮耀」遊戲的作品名稱所享有的在先權利，違反了大陸「商標法」相關規定。

騰訊公司還認為，貴州問渠成裕酒業具有明顯惡意，註冊與「王者榮耀」相關的字眼，具有搶注商標並牟取不正當商業利益的意圖。

然而，大陸國家知識產權局並不認可騰訊的說法，兩個商標雖構成近似商標，但貴州問渠成裕酒業指定使用的「果酒（含酒精）」等商品，與騰訊核定使用的「電子出版物」等商品，在銷售場所、服務對象等方面區別較大，未構成類似商品上的近似商標。

大陸國家知識產權局更指出，「王者榮耀」為普通印刷體漢字，不能獨立表達作品的思想和情感，不屬於大陸「著作權法」規定的受保護作品，貴州問渠成裕酒業的註冊未侵犯騰訊公司的著作權，也不構成「商標法」中「誇大宣傳並帶有欺騙性」的情形，也未構成「以欺騙手段或其他不正當競爭手段取得註冊」的行為。

去年6月17日，一審宣判騰訊告贏。北京知識產權法院認定，訴爭商標的註冊申請損害了遊戲作品名稱「王者榮耀」的在先權益，判決撤銷被訴裁定，並判令被告大陸國家知識產權局重新作出裁定，而大陸國家知識產權局對於一審判決不服，上訴至北京市高級人民法院。

近日，北京市高院認定，相關民眾容易將使用「王者榮耀」遊戲名稱的商品與該作品的著作權人聯想在一起，進而被誤導，因此訴爭商標的註冊違反2014年大陸商標法第三十二條規定的「損害他人現有的在先權利」，故對騰訊的相關主張予以保護，北京市高院最終判決，駁回上訴，維持原判。