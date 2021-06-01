大陸市監局：推進反壟斷及反不正當競爭執法

在阿里巴巴、美團先後以反壟斷為名被大陸政府重罰後，大陸國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局負責人陳志江1日表示，嚴禁具有優勢地位的企業為搶占市場份額擠壓各類市場主體生存空間的不正當競爭行為。禁止和打擊平台強制經營者二選一。

陳志江表示，經濟能否健康發展，良好的市場秩序和良性的競爭生態是一個重要的基礎，官方將認真做好嚴格落實公平競爭審查制度、深入推進反壟斷及反不正當競爭執法，以及規範平台不正當價格行為等三方面工作，保障各類市場主體能夠公平競爭。

據中新社，陳志江指出，公平競爭對中小企業非常重要。但近年來，一些平台企業利用資本、數據和技術的優勢進行無序擴張，嚴重損害中小微企業和個體工商戶合法權益，擠壓他們生存和發展空間，同時利用其優勢和壟斷地位亂收費、高收費、變相收費、附加不合理交易條件，不斷蠶食中小微企業和個體工商戶的利潤空間。

他說，要遵從公平競爭市場原則，嚴禁具有優勢地位的企業為搶占市場份額擠壓各類市場主體生存空間的不正當競爭行為。禁止和打擊平台強制經營者二選一，開展重點領域反不正當競爭執法專項行動，嚴厲打擊各類不正當行為，維護公平競爭市場環境。

陳志江稱，堅決查處不正當價格行為，研究制定平台價格行為規則，著力規範平台收費行為，引導平台合理降低商戶的服務費用，協作共贏，助力個體工商戶發展。

對此，大陸國家市場監督管理總局副局長熊茂平也表示，下一步，將深入推進反壟斷執法，依法查處涉及小微企業、個體工商戶利益的各種壟斷行為，嚴格落實公平競爭的審查制度，對各類市場主體一視同仁，清理廢除歧視、妨礙各類市場主體參與市場經濟活動的政策措施，切實維護市場公平競爭，著力保護小微企業和個體工商戶在內的各類市場主體的利益，推動小微企業和個體工商戶高質量發展。