兩江創新創業大賽 特等獎扶持逾億元

2021兩江協同創新區．明月湖國際創新創業大賽6月1日開啟全球報名。特等獎獲得者的扶持額度將高達1億元人民幣。重慶兩江新區黨工委副書記、管委會主任羅藺1日在當地舉行的新聞發布會上公布上述消息。

中新社報導，兩江新區是大陸內陸首個國家級開發開放新區。30平方公里的兩江協同創新區現已聚集35個高校和科研院所。大賽結合兩江新區產業優勢，聚焦高端智造、高端生物醫藥、半導體及智能信息技術、新能源新材料四大賽道，要求項目具有創新性和高成長潛力，優先考慮取得先進創新成果、實現核心關鍵技術突破、具有良好產業化前景的創新創業團隊。

大賽為期7個月。6月至7月，官方網站啟動全球報名。經過初步篩選、初賽、實地考察、決賽、總決賽等階段，大賽組委會將於12月根據評審結果，確定優勝團隊名單並進行公告，最終決出28個優勝項目的名次。

大賽具體獎勵可分為三個部分。首先是3億元產業扶持，主要用於保障重點項目落地，將通過三種形式按比例發放給28個獲勝團隊。一是以現金形式發放的研發獎勵，根據落地協議分年度兌現；二是股權投資，由兩江新區市場化股權投資基金執行。三是落地券，主要用於獲獎團隊落戶兩江新區需要的房租、裝修、人才公寓等配套扶持。

第二是配合此次大賽專門成立的5億元明月湖科創基金，將重點關注並投資前沿科技領域優質參賽企業，主要保障重點項目落地後高質量快速發展及規模擴大。同時，兩江新區在原已設立的10億元科創基金基礎上，正謀劃組建50億元科技創新基金體系，為不同發展階段的創新型企業提供全生命周期資金支持。

第三是「N」個重磅政策支持。兩江新區將為優質項目開通綠色通道，納入招商引資重點企業庫；給予政策支持，主要包括產業扶持資金等；幫助對接資本，優先納入兩江新區科技金融計畫，對獲得銀行貸款資金支持和獲得投資機構投資的項目提供配套金融產品；提供創業培訓、管理諮詢、導師輔導、專利申請等創業服務。