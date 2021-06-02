深圳企業 提供逾700崗位供台青實習

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021台灣青年深圳實習活動交流會31日在深圳舉行。深圳台商協會青年會副主委胡良昇在會上介紹，2021台灣青年深圳實習活動將於7月13日至8月13日在深圳進行，目前台灣青年可通過網絡報名系統通道報名參與。

中新社報導，胡良昇稱，今年的實習活動有169家企業發布逾700個崗位供台灣青年實習就業，涉及崗位包括軟件工程、銀行、保險、數據管理、知識產權、信息採集、室內設計以及文化創意等。　　

台灣青年深圳實習活動自2017年以來已舉辦四年，今年是第五年。數據顯示，前四年實習活動中提供的實習崗位數約1500個，有近650位台灣青年到深圳實習。　　

深圳台商協會常務副會長兼秘書長盧政群表示，深圳台商協會先後組織台灣青年到深圳實習，他們中有不少人在深圳踏入了新的工作崗位，並為未來開創自己的事業做準備，同時也參與和見證了深圳的發展。　　

台灣青年周伯彥曾在騰訊實習就業，目前開設了深圳谷品生活藝術策劃有限公司。他表示，自己來深圳已有5年時間，從騰訊出來進行自主創業，是因為深圳是一個創業氛圍很強的城市。他說：「台灣青年如果有志向在互聯網或者是科技行業發展，我覺得深圳提供了一個很好的環境跟平台。這邊的科技和互聯網企業都非常出色，互聯網和科技行業在深圳的配套也十分完善」。

盧政群稱，因受疫情的影響，今年招募的台灣青年實習生主要以在大陸讀書的台灣學生為主，提供實習就業的機會。

深圳 實習 青年

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