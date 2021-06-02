陸加強調控 百城房價還在漲

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導

中指研究院昨（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3%，比去年同期上漲4.1%。二手住宅比4月上漲0.5%，比去年同期上漲3.6%。

整體來看，後期政策環境將繼續偏緊，更多熱點城市或圍繞加強住房信貸管控力度、加碼熱點片區調控、發布二手住房成交參考價格等方面，不斷祭出調控政策，預計未來熱點城市房價將更趨平穩。

數據顯示，大陸全國5月100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6千元，比4月上漲0.3%，漲幅較4月擴大0.1個百分點。

從漲跌城市個數來看，80個城市比4月上漲，17個城市下跌，3個城市持平。從年增率來看，100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲4.1%，漲幅較4月擴大0.03個百分點。

從市場表現來看，新建住宅方面，房企依舊保持較大推盤力度，5月重點城市整體推盤量仍居今年高點；廣州、成都、濟南等城市開盤去化分化明顯，熱門區域、高性價比項目去化較好，偏遠區域或部分高價項目去化不佳。

在二手住宅方面，5月百城二手住宅平均價格比4月繼續上漲，部分城市市場熱度有所上升，在調控趨嚴之下，深圳二手房市場有所降溫。

中指研究院稱，展望未來，官方將繼續堅持「房住不炒」定位，各地方政府也將持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場平穩健康發展。

房地產 人民幣 二手房

延伸閱讀

大陸要求阿里、京東等網路售藥平台 嚴格落實平台責任

大陸明星稱一天餐費2800元不夠吃 惹網友輿論批評

有疫情不停工 詐徒赴花蓮「假度假、真詐騙」19人落網

賣大陸公司也要課土增稅？陸新制為企業重組解套

相關新聞

珠三角大限電 企業剉著等

大陸製造業重鎮珠三角用電告急，東莞每周一、四實施錯峰限電，當天停止生產用電，只保留生活等必要用電，有業者抱怨貨做不完，還...

陸房企 員工薪資兩樣情

儘管房企去年增收不增利，但員工薪酬兩樣情，中國恒大12.3萬員工漲薪6.5%，平均薪酬人民幣23.5萬元（新台幣101萬...

恒大總裁年薪8.8億 冠房企

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每...

滬港ETF互通 投資人追捧

滬港指數股票型基金（ETF）昨（1）日開通，上海證券交易所和香港交易所同步舉行ETF產品在兩地上市交易。上交所指，首支滬...

北京推十大專項行動 吸引全球

「加快形成千億級國際化商圈、擦亮老字號金字招牌、完善國際學生招生和教學服務、提升國際醫療服務水平、培育形成京津冀城市消費...

京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣

北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。