「德陽造」支撐華龍一號海外首堆商運

「華龍一號」海外首堆工程－巴基斯坦卡拉奇核電2號（K-2）機組，近日順利完成100小時連續穩定運行驗收，各項性能指標達標。經過69個月的建設，目前建造、安裝、調試各項工作圓滿完成，正式進入商業運行。

作為「華龍一號」重要設備供應商，四川省德陽市的國機重裝二重裝備，努力攻克關鍵技術難題，在巴基斯坦K-2/K-3項目建設中，主動承擔並圓滿完成了一回路主管道和波動管設備、主泵電機鍛件、PRS換熱器鍛件及常規島鑄鍛件的研製和供貨，充分展示了「德陽造」在核電製造領域的強大研發製造實力，為「華龍一號」海外首堆提供強有力支撐。

據介紹，K-2、K-3機組，採用大陸自主研發、具有完全自主智慧財產權的三代核電技術「華龍一號」堆型。K-2機組於2015年8月20日開工建設，K-3機組於2016年5月開工建設，每台機組建成後，預計年發電量約90億千瓦時，能夠滿足巴基斯坦當地超過400萬戶家庭全年用電需求；相當於每年減少標準煤312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸、植樹造林7000多萬棵，對優化巴基斯坦能源結構、推動實現全球碳達峰、碳中和目標和共同應對全球氣候危機，具有重要意義。

此次（K-2）機組順利商運，也標誌著大陸自主三代核電「走出去」第一站順利建成，創造了國際最佳建設業績，大陸核電實現了從「跟跑」到「併跑」的突破。