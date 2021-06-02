「德陽造」支撐華龍一號海外首堆商運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「華龍一號」海外首堆工程－巴基斯坦卡拉奇核電2號機組，正式進入商業運行。圖為卡拉奇核電K-2、K-3機組項目現場。圖／本報四川德陽傳真
「華龍一號」海外首堆工程－巴基斯坦卡拉奇核電2號機組，正式進入商業運行。圖為卡拉奇核電K-2、K-3機組項目現場。圖／本報四川德陽傳真

「華龍一號」海外首堆工程－巴基斯坦卡拉奇核電2號（K-2）機組，近日順利完成100小時連續穩定運行驗收，各項性能指標達標。經過69個月的建設，目前建造、安裝、調試各項工作圓滿完成，正式進入商業運行。

作為「華龍一號」重要設備供應商，四川省德陽市的國機重裝二重裝備，努力攻克關鍵技術難題，在巴基斯坦K-2/K-3項目建設中，主動承擔並圓滿完成了一回路主管道和波動管設備、主泵電機鍛件、PRS換熱器鍛件及常規島鑄鍛件的研製和供貨，充分展示了「德陽造」在核電製造領域的強大研發製造實力，為「華龍一號」海外首堆提供強有力支撐。

據介紹，K-2、K-3機組，採用大陸自主研發、具有完全自主智慧財產權的三代核電技術「華龍一號」堆型。K-2機組於2015年8月20日開工建設，K-3機組於2016年5月開工建設，每台機組建成後，預計年發電量約90億千瓦時，能夠滿足巴基斯坦當地超過400萬戶家庭全年用電需求；相當於每年減少標準煤312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸、植樹造林7000多萬棵，對優化巴基斯坦能源結構、推動實現全球碳達峰、碳中和目標和共同應對全球氣候危機，具有重要意義。

此次（K-2）機組順利商運，也標誌著大陸自主三代核電「走出去」第一站順利建成，創造了國際最佳建設業績，大陸核電實現了從「跟跑」到「併跑」的突破。

核電 巴基斯坦 碳排放

延伸閱讀

嘉惠電廠二期遭投訴未取得電廠執照發電 電廠：試運轉

大陸首台700米級抽水蓄能機組試運行

立委爆：台電機組6至9月歲修違經濟部政策 台電回應了

今起5天供電吃緊 陳椒華爆：台電機組歲修違經濟部政策

相關新聞

珠三角大限電 企業剉著等

大陸製造業重鎮珠三角用電告急，東莞每周一、四實施錯峰限電，當天停止生產用電，只保留生活等必要用電，有業者抱怨貨做不完，還...

陸房企 員工薪資兩樣情

儘管房企去年增收不增利，但員工薪酬兩樣情，中國恒大12.3萬員工漲薪6.5%，平均薪酬人民幣23.5萬元（新台幣101萬...

恒大總裁年薪8.8億 冠房企

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每...

滬港ETF互通 投資人追捧

滬港指數股票型基金（ETF）昨（1）日開通，上海證券交易所和香港交易所同步舉行ETF產品在兩地上市交易。上交所指，首支滬...

北京推十大專項行動 吸引全球

「加快形成千億級國際化商圈、擦亮老字號金字招牌、完善國際學生招生和教學服務、提升國際醫療服務水平、培育形成京津冀城市消費...

京津冀生產總值 一季度2.1兆人民幣

北京市統計局5月31日公布今年一季度，京津冀地區實現地區生產總值2.1萬億元（人民幣，下同）。三地在市場需求持續回暖、同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。