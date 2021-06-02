海南自貿港周年 資金人流匯聚

2020年6月1日大陸公布「海南自由貿易港建設總體方案」（下稱「總體方案」）拉開海南自貿港建設大幕。一年來，有關方面出台政策文件110多份，實施以來成效良好。

中新社報導，中國南海研究院自貿港研究中心主任于濤表示，目前是海南自貿港建設打基礎的關鍵階段，「總體方案」公布一年來，自貿港政策制度體系已基本搭建成型。海南官方提供的資料顯示，自貿港政策實施後，吸引更多人流、物流、資金流向海南匯聚。包括：

離島免稅購物新政效應凸顯。到海南「買買買」，成為中國人消費升級新趨勢。海南2020年7月1日起實施離島免稅購物新政，至2021年3月，離島免稅購物金額達336億元（人民幣，下同），同比增長241%。

到海南創業、就業的人才倍增。自「總體方案」公布以來，海南引進人才16.8萬多人，同比增長425%。

兩個15%所得稅優惠政策（對自貿港鼓勵類產業企業減按15%徵收企業所得稅；對高端人才和緊缺人才個人所得稅負超過15%的部分予以免征）實施後，目前已有8000多名高端緊缺人才辦理優惠申報；600多家企業享受15%優惠稅率。

實施自用生產設備、原輔料、交通工具及遊艇等享受優惠政策的貨物價值接近9億元，減免進口關稅、進口環節增值稅和消費稅超過1億元。

外商投資負面清單實施顯成效。去年海南實際利用外資超30億美元，連續3年翻番，在海南投資的國家和地區達80個，同比增長一倍。

海南國際教育創新島政策引鳳來。引進德國比勒費爾德應用科技大學、瑞士洛桑酒店管理學院到海南獨立辦學。陵水黎安國際教育創新試驗區動工建設，簽約引進英國考文垂大學、加拿大阿爾伯塔大學和南開大學等16所國內外高校合作辦學。

首屆中國國際消費品博覽會今年5月舉辦，彙聚70個國家和地區的消費精品參展，成為匯集國內外優質消費品資源和全球買家賣家的展示交易平台。

運輸來往自由便利水準提升。一年來，共有255家航運企業落戶洋浦；新增註冊船舶109艘，其中國際船舶達35艘，29艘國際船舶入籍中國洋浦港。

自貿港政策落地加速城市發展。海口市市長丁暉近日表示，海口加快自貿港關鍵政策落地實施，完成了事後審核離岸貿易、航材貿易原輔料「零關稅」等17項自貿港「首單」業務。

海南經濟發展明顯提速。自「總體方案」公布以來，海南全省新設市場主體38.5萬戶，同比增長46.39%。今年一季度，海南全省地區生產總值同比增長19.8%，兩年平均增速7%，均位列大陸全國第二。