突發本土疫情 深圳鹽田港塞港、廣州航班大減

深圳與廣州近日接連傳出新冠疫情，大陸《財新網》指出，疫情已導致廣州和深圳的港口效率大降，擁堵加劇。全球最大航運公司馬士基5月31日晚間公告，鹽田港防疫措施變嚴，西區作業仍未恢復，東區營運效率僅為正常水平的30%，預計未來一周碼頭將繼續擁堵，船舶延誤時間將延長為7至8天。

深圳5月21日在鹽田港國際貨輪的登輪作業人員例行檢測中，發現1例新冠病毒無症狀感染者，之後透過普篩又發現多名在鹽田港西作業區工作人員也遭新冠病毒感染。為控制疫情，鹽田區5月31日至6月1日對全區戶籍人口和暫住人口，進行第三輪全面核酸檢測。

廣州同樣於日前傳出本土疫情，廣州市衛健委副主任陳斌1日下午表示，廣州5月30日啟動第二輪大規模核酸篩查，截至6月1日12時，累計已發現陽性16例。

財新網指出，因突發疫情，鹽田港關閉了西區部分碼頭，並暫停貨櫃出口，導致貨物積壓超過兩萬箱。5月31日，鹽田港恢復接收出口貨櫃，但只限三天內離港的貨物。由於港口防疫等要求增加，鹽田港目前處理能力只有平時的七分之一。

報導稱，鹽田港是大陸華南最重要的貨櫃港，2020年，鹽田港貨櫃吞吐量達到1,334.85萬個標準箱，年比增長2.1%。

財新網表示，鹽田港塞港導致航運公司不得不轉移船舶至周邊港口，馬士基已調轉十艘船舶至深圳蛇口港、廣州南沙港區，這也導致周邊港口貨運量大增。但目前蛇口港也開始執行與鹽田港類似規定，6月1日起只接收五日內離港的出口貨櫃。

廣州港則宣布，港口境外疫情輸入成為防控重點，目前除對重點作業人員疫苗接種與核算檢查全覆蓋外，廣州港還將對登輪作業人員的居住進行封閉式管理，設立「一線人員生活區」，所有人員需單獨居住。

為避免人員流動引發疫情傳播，廣州5月31日22時起，要求所有通過機場、鐵路、公路客運站等離開廣州的非中轉旅客，必須持有72小時內核酸檢測陰性證明。受此影響，1日白雲機場進出港航班大量取消。

財新網指出，6月1日，廣州白雲機場有超過六成的航班被取消。截至15時30分，白雲機場當日取消進出港航班已達840餘架次。其中，往返廣州最繁忙的城市：北京和上海，航班取消比例更超過6成。