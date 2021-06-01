大陸要求阿里、京東等網路售藥平台 嚴格落實平台責任

大陸互聯網企業持續受到大力監管。大陸國家藥監局近日召開藥品網路銷售座談會，要求阿里巴巴、京東、騰訊、藥房網、1藥網等大陸藥品網路銷售第三方平台進一步嚴格落實平台主體責任、嚴格入駐商家的資質審核、嚴格藥品網路銷售經營管理，及時制止影響藥品安全的行為，形成藥品網路銷售管理長效機制。

據大陸國家藥監局網站消息，會議通報了藥品網路銷售監測及監管情況，藥品網路銷售涉及互聯網診療服務、網路交易及配送服務等多方面，環節較為複雜，監測發現一些平台在資訊展示、處方藥銷售等方面仍存在一些問題。

會議要求，相關第三方平台企業應牢固樹立藥品安全風險意識和品質安全意識，確保持續依法合規經營。要按照相關法律法規及大陸國家藥監局今年部署的藥品網絡銷售違法違規行為專項整治行動要求，嚴格落實平台主體責任、嚴格入駐商家的資質審核、嚴格藥品網路銷售經營管理，及時制止影響藥品安全的行為，形成藥品網路銷售管理長效機制。

與會平台企業表示，將認真落實大陸監管部門要求：第一，對藥品網路銷售入口嚴格把關，嚴格審核入駐企業資質；第二，嚴格處方藥銷售管理，確保處方來源真實可靠；第三，嚴格安全用藥管理，確保民眾用藥安全。

據了解，阿里巴巴、京東等大陸互聯網巨頭近年大舉布局互聯網醫療服務領域，其中，已有京東健康、阿里健康等登陸港交所，其公司業務收入中，線上藥品銷售占比較高。