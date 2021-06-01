快訊

大考中心遭駭！新型學測試考報名資料外流 教育部證實

12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月財新中國製造業PMI微升至52 通膨仍是「重中之重」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
5月財新中國製造業PMI微升至52。取自財新網
5月財新中國製造業PMI微升至52。取自財新網

與官方製造業PMI走勢相反，1日發布的5月財新中國製造業PMI微升至52，創五個月新高，但通膨仍是重中之重。

5月財新中國製造業PMI較4月上升0.1個百分點至52，創今年以來最高值。

但此一走勢與國家統計局發布的製造業PMI相反。官方數據為51，較4月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。而財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數創年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為五個月來最強勁。

財新的數據顯示，新業務量增長，帶動產量進一步上升，但原材料短缺且價格高漲，對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較4月微降。

值得注意的是，已經持續數月的價格上漲仍在繼續。5月製造業購進價格指數升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映，原料成本上揚，推高各種費用。企業普遍透過調高產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度仍維持較高水準，後疫情時代經濟恢復動能猶在，但通膨問題仍是重中之重。他表示，通膨壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響，這意味大宗商品快速上漲，已經對經濟運行秩序造成影響。

PMI 通膨

延伸閱讀

印度5月染疫和死亡人數 全球史上最嚴重

本土疫情風暴 5月PMI小幅回跌、NMI大跌由擴張轉為緊縮

彭博：官員重申鴿派及經濟前景樂觀 美股票型資產獲青睞

陸製造業PMI 連二月下滑

相關新聞

大陸要求阿里、京東等網路售藥平台 嚴格落實平台責任

大陸互聯網企業持續受到大力監管。大陸國家藥監局近日召開藥品網路銷售座談會，要求阿里巴巴、京東、騰訊、藥房網、1藥網等大陸...

5月財新中國製造業PMI微升至52 通膨仍是「重中之重」

與官方製造業PMI走勢相反，1日發布的5月財新中國製造業PMI微升至52，創五個月新高，但通膨仍是重中之重。

新冠疫情未歇！大陸外貿展會辦得火熱 專家：是世界經濟復甦的力量

新冠疫情未歇，大陸各種外貿展會辦得火熱，令人目不暇接，6月8日又將舉辦中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會。專家認為，大陸...

涉質量不合格 Nike、H&M、GAP等品牌在陸挨罰

大陸海關總署今（1）日發布，近一年來檢查部分進口兒童產品質量情況，涉及兒童服裝、玩具、牙刷、童鞋及奶嘴奶瓶等五類81批次...

首檔滬港互掛ETF上市

首檔香港與大陸ETF互掛計畫下的ETF今（1）日在香港和上海兩地同時上市。港交所行政總裁歐冠昇表示，新產品將進一步推動跨...

大陸啟動時速400公里高速動車組研製

大陸動車速度加快，央視新聞今（1）日報導，中國科學院院士、西南交通大學首席教授翟婉明指出，已啟動時速400公里等級的CR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。