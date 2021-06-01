5月財新中國製造業PMI微升至52 通膨仍是「重中之重」

與官方製造業PMI走勢相反，1日發布的5月財新中國製造業PMI微升至52，創五個月新高，但通膨仍是重中之重。

5月財新中國製造業PMI較4月上升0.1個百分點至52，創今年以來最高值。

但此一走勢與國家統計局發布的製造業PMI相反。官方數據為51，較4月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。而財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數創年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為五個月來最強勁。

財新的數據顯示，新業務量增長，帶動產量進一步上升，但原材料短缺且價格高漲，對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較4月微降。

值得注意的是，已經持續數月的價格上漲仍在繼續。5月製造業購進價格指數升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映，原料成本上揚，推高各種費用。企業普遍透過調高產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度仍維持較高水準，後疫情時代經濟恢復動能猶在，但通膨問題仍是重中之重。他表示，通膨壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響，這意味大宗商品快速上漲，已經對經濟運行秩序造成影響。