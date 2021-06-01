新冠疫情未歇！大陸外貿展會辦得火熱 專家：是世界經濟復甦的力量

新冠疫情未歇，大陸各種外貿展會辦得火熱，令人目不暇接，6月8日又將舉辦中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會。專家認為，大陸超大規模市場的消費潛力和發展空間，是世界經濟走出衰退、走向復甦的重要拉動力量。

人民日報海外版報導，廣交會、消博會才剛落幕，中國-中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會6月8日即將登場，緊接著還有9月的2021年服貿會、11月的第四屆進博會。

除了上述展會，ICBE2021跨境電商交易博覽會將於9月1召開，9月2還有中國(杭州)國際電子商務博覽會開幕……各種外貿展會辦得火熱，令人目不暇接。

大陸商務部區域經濟研究中心主任張建平指出，從進口和出口兩方面來看，展會為大陸國內外參展商提供難得機遇，對接大陸市場強勁的進出口消費需求。此外，去年10月大陸社會消費品零售總額已經超過美國，成為全球最大的零售市場，這樣一個大市場必然引起各個國家的興趣。

張建平認為，大陸經濟發展正在從以往依賴投資和出口拉動，向更多依靠國內需求特別是消費需求拉動轉變。數據顯示，大陸中等收入群體已達4億多人，人均國內生產總值突破1萬美元，儘管受到疫情衝擊，但2020年大陸消費品進口仍有8.2%的逆勢增長。今年第1季大陸消費品進口年增18.1%，繼續呈現快速增長態勢。

張建平稱，在當前全球疫情持續蔓延、世界經濟形勢依然複雜嚴峻的背景下，大陸如期舉辦國家級展會，展現推進高水準對外開放的堅定決心和信心。而大陸超大規模市場的消費潛力和發展空間，也是世界經濟走出衰退、走向復甦的重要拉動力量之一。