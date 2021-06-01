涉質量不合格 Nike、H&M、GAP等品牌在陸挨罰

大陸海關總署今（1）日發布，近一年來檢查部分進口兒童產品質量情況，涉及兒童服裝、玩具、牙刷、童鞋及奶嘴奶瓶等五類81批次產品。其中，Nike、H&M等十種品牌的部分兒童服裝耐濕摩擦色牢度不合格，可能會導致染料或有害物質或通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。

界面新聞報導，天眼查APP顯示，包括H&M、ZARA、GAP在內的多個品牌已有多條行政處罰信息，其中H&M在5月連續被罰三次。5月8日，H&M關聯公司海恩斯莫裡斯（上海）商業有限公司因未標明產品成份被責令改正；5月12日、5月19日，分別因生產的童裝不符合保障人體健康和人身、財產安全的大陸國家標準等；生產、銷售產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，被沒收違法所得和罰款。

GAP的關聯公司蓋璞（上海）商業有限公司則在5個月內被行政處罰兩次，且不合格產品均涉及兒童服裝。其中1月8日、4月30日，該公司分別因對外銷售的女童牛仔裙不合格和生產銷售的男士襯衫及嬰幼兒牛仔褲被判定為不合格產品，被沒收違法所得和罰款。

此外，無印良品（上海）商業有限公司於4月29日因生產銷售的孩童背帶褲等不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準，被沒收違法和罰款約3.95萬元。

值得一提的是，天眼查產品召回信息顯示，H&M、GAP的此前召回產品均為兒童服裝，包括兒童連身裙、部分H&M兒童襯衫、部分兒童棉服等。