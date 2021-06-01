首檔滬港互掛ETF上市

首檔香港與大陸ETF互掛計畫下的ETF今（1）日在香港和上海兩地同時上市。港交所行政總裁歐冠昇表示，新產品將進一步推動跨境ETF市場的發展，並見證兩地交易所的深化合作。

歐冠昇指出，港交所將與大陸交易所、兩地監管機構和市場參與者合作，持續發展正於亞洲區內快速增長的ETF市場，同時致力探討和研究推動ETF通的相關工作，為市場提供更多投資選擇和機會、加強與大陸資本市場的連繫，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

截至上周五，在港交所上市的ETF超過140檔，每日成交額超過港幣76億元，較去年平均每日成交額上升逾18%，管理資產規模逾港幣4,000億元。

南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF今首次在香港和上海兩地同時上市，是通過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的資格，將其總資產淨值的九成或以上，投資於一檔獲大陸證監會批准、並現於上交所上市的ETF。