快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸啟動時速400公里高速動車組研製

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸已啟動時速400公里等級的CR450高速動車組研製，以及成渝中線高鐵線路建設規畫。照片／搜狐網
大陸已啟動時速400公里等級的CR450高速動車組研製，以及成渝中線高鐵線路建設規畫。照片／搜狐網

大陸動車速度加快，央視新聞今（1）日報導，中國科學院院士、西南交通大學首席教授翟婉明指出，已啟動時速400公里等級的CR450高速動車組研製，以及成渝中線高鐵線路建設規畫，保持大陸在速度領域的領先優勢。

報導指出，未來大陸高鐵應在智慧建造、智慧裝備、智慧營運、智慧養護維修、智慧服務等方面推進技術和管理創新，全面提升大陸高鐵智能化水平，從而率先建成國際領先的現代化「鐵路強國」。

翟婉明院士表示，未來高鐵的發展應著重考慮速度、效益、節能環保和經濟性等技術指標的綜合提升上，更高速度與智能化是大陸高鐵未來發展的兩大主要方向。

「十四五」期間，大陸還將持續推動鐵路「走出去」。加強國際交流合作，實施鐵路「互聯互通」項目，鼓勵裝備和技術出口，推進大陸鐵路標準國際化，優化擴大中歐班列開行，樹立大陸鐵路品牌效應。

科技日報報導，大陸高速鐵路網現已建成「四縱四橫」高鐵主通道，高鐵總里程達3.8萬公里，約占世界高鐵總里程的69%，並且還完成了「高鐵走出去」戰略的實施。

分析稱，考慮到大陸大量高鐵線路目前仍未達速運營，甚至目前僅京滬、京張、京津城際、成渝等四條高鐵350達速運行，高鐵線路運輸能力仍有待挖掘，因此研製400公里等級高速動車組是有必要的。

高鐵 院士

延伸閱讀

賣大陸公司也要課土增稅？陸新制為企業重組解套

王在希：不管政治有何分歧 盼兩岸在疫情方面能合作

救人口老化 陸「三孩政策」來了

大陸獵漏 港商補稅2.3億

相關新聞

官方調控不手軟 大陸百城房價還在漲

中指研究院今（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3% 比去年同期上漲4.1%。

人民幣兌美元中間價六連升 續創三年新高

人民幣兌美元中間價今（1）日升值110個基點，報6.3572，續創2018年5月以來新高。

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

首檔滬港互掛ETF上市

首檔香港與大陸ETF互掛計畫下的ETF今（1）日在香港和上海兩地同時上市。港交所行政總裁歐冠昇表示，新產品將進一步推動跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。