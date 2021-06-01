大陸啟動時速400公里高速動車組研製

大陸動車速度加快，央視新聞今（1）日報導，中國科學院院士、西南交通大學首席教授翟婉明指出，已啟動時速400公里等級的CR450高速動車組研製，以及成渝中線高鐵線路建設規畫，保持大陸在速度領域的領先優勢。

報導指出，未來大陸高鐵應在智慧建造、智慧裝備、智慧營運、智慧養護維修、智慧服務等方面推進技術和管理創新，全面提升大陸高鐵智能化水平，從而率先建成國際領先的現代化「鐵路強國」。

翟婉明院士表示，未來高鐵的發展應著重考慮速度、效益、節能環保和經濟性等技術指標的綜合提升上，更高速度與智能化是大陸高鐵未來發展的兩大主要方向。

「十四五」期間，大陸還將持續推動鐵路「走出去」。加強國際交流合作，實施鐵路「互聯互通」項目，鼓勵裝備和技術出口，推進大陸鐵路標準國際化，優化擴大中歐班列開行，樹立大陸鐵路品牌效應。

科技日報報導，大陸高速鐵路網現已建成「四縱四橫」高鐵主通道，高鐵總里程達3.8萬公里，約占世界高鐵總里程的69%，並且還完成了「高鐵走出去」戰略的實施。

分析稱，考慮到大陸大量高鐵線路目前仍未達速運營，甚至目前僅京滬、京張、京津城際、成渝等四條高鐵350達速運行，高鐵線路運輸能力仍有待挖掘，因此研製400公里等級高速動車組是有必要的。