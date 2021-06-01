快訊

家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

曾因「超生」遭重罰 張藝謀妻嘲諷：提前完成任務

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
今年4月2日張藝謀71歲生日時，陳婷在微博分享全家為他慶生的相片。（取自陳婷微博）
今年4月2日張藝謀71歲生日時，陳婷在微博分享全家為他慶生的相片。（取自陳婷微博）

中共中央5月31日宣布，將開放一對夫妻可生育三個子女。曾因超生遭大陸官方重罰的知名導演張藝謀的妻子陳婷，隨即在微博發文稱：「提前完成任務」，張藝謀的工作室官方微博也轉發陳婷這則貼文。

張藝謀2013年遭踢爆，與陳婷育有兩子一女，涉嫌「超生」，並在2014年繳納人民幣748萬7,854元的「計劃外生育費」及「社會撫養費」，罰款金額超過新台幣3,200萬元。張藝謀夫婦並為此事公開道歉。

陳婷2013年接受新華社採訪時表示，她與張藝謀相戀於1999年，因擔心媒體曝光而沒有領結婚證。三個孩子分別於2001、2004和2006年出生，兩人則是2011年才領結婚證，因此三個孩子都屬「非婚生」。

陳婷表示，曝光之初，夫婦倆措手不及，不知道該如何應對。

陳婷說，「導演當時在劇組拍戲很忙，而我在家裡，倆人沒辦法長時間溝通。我覺得回應會引起較大反響，可能對孩子生活和藝謀工作造成影響。後來我們決定必須坦誠面對，共同承擔責任。」

張藝謀事發後也接受央視採訪，面對鏡頭承認超生，並向外界道歉。

不過，陳婷與張藝謀雙這則微博貼文引起大陸網友不同的反應。有網友稱：「你們受委屈了」、「這就是所謂『生不逢時』啊」，還有人說「讓他們退錢」、「問罰款能退不」。

但也有網友認為，陳婷轉發此圖是故意反諷，批評她「臉真大...明明是違規還說自己完成任務」、「提前就是違法，不跟國家政策走，還秀智」。

結婚

延伸閱讀

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進...可行嗎？

美貌從無黑歷史！「出生就是完成型女神」TOP6，秀智、潤娥都上榜

百想紅毯／金素妍根本「千書真」本色走紅毯、秀智再度成最美主持人！第57屆百想紅毯懶人包

百想大賞／「精神病」哥哥奪獎致詞 金秀賢瞬間大哭

相關新聞

陸製造業PMI 連二月下滑

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖...

瀋海高速 新福建建設黃金通道

距離瀋海高速公路福建晉江出口2公里處，泉州傳化公路港一派繁忙景象。貨車在園區內進進出出，裝上來自晉江的服裝鞋帽、休閒食品...

達里歐：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣。

曾因「超生」遭重罰 張藝謀妻嘲諷：提前完成任務

中共中央5月31日宣布，將開放一對夫妻可生育三個子女。曾因超生遭大陸官方重罰的知名導演張藝謀的妻子陳婷，隨即在微博發文稱...

大陸今年找回失蹤被拐兒童1680名 時間跨度最長達54年

大陸公安部6月1日舉行記者會，通報開展「團圓」行動舉措。會上發布，大陸今年找回失蹤被拐兒童1680名，時間跨度最長達54...

官方調控不手軟 大陸百城房價還在漲

中指研究院今（1）日發布的大陸5月「百城價格指數」顯示，新建住宅比4月上漲0.3% 比去年同期上漲4.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。