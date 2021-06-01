曾因「超生」遭重罰 張藝謀妻嘲諷：提前完成任務

中共中央5月31日宣布，將開放一對夫妻可生育三個子女。曾因超生遭大陸官方重罰的知名導演張藝謀的妻子陳婷，隨即在微博發文稱：「提前完成任務」，張藝謀的工作室官方微博也轉發陳婷這則貼文。

張藝謀2013年遭踢爆，與陳婷育有兩子一女，涉嫌「超生」，並在2014年繳納人民幣748萬7,854元的「計劃外生育費」及「社會撫養費」，罰款金額超過新台幣3,200萬元。張藝謀夫婦並為此事公開道歉。

陳婷2013年接受新華社採訪時表示，她與張藝謀相戀於1999年，因擔心媒體曝光而沒有領結婚證。三個孩子分別於2001、2004和2006年出生，兩人則是2011年才領結婚證，因此三個孩子都屬「非婚生」。

陳婷表示，曝光之初，夫婦倆措手不及，不知道該如何應對。

陳婷說，「導演當時在劇組拍戲很忙，而我在家裡，倆人沒辦法長時間溝通。我覺得回應會引起較大反響，可能對孩子生活和藝謀工作造成影響。後來我們決定必須坦誠面對，共同承擔責任。」

張藝謀事發後也接受央視採訪，面對鏡頭承認超生，並向外界道歉。

不過，陳婷與張藝謀雙這則微博貼文引起大陸網友不同的反應。有網友稱：「你們受委屈了」、「這就是所謂『生不逢時』啊」，還有人說「讓他們退錢」、「問罰款能退不」。

但也有網友認為，陳婷轉發此圖是故意反諷，批評她「臉真大...明明是違規還說自己完成任務」、「提前就是違法，不跟國家政策走，還秀智」。